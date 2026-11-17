La Guinea-Bisseau di Beto trionfa per 2-0 nel ritorno contro il Madagascar. L'attaccante viola parte nuovamente titolare, ma viene sostituito al 73' senza trovare la gioia del gol. In ogni caso la Guinea-Bissau rimane al primo posto nel Gruppo L e prosegue il suo percorso nella Coppa d'Africa, approfittando anche del pareggio a sorpresa tra Nigeria e Tanzania.

Esordio in questa sosta per Oulai che entra all'84' nella partita tra Gambia e Costa d'Avorio. La sfida al vertice del Gruppo C termina 2-2 grazie a un tiro da fuori proprio del centrocampista viola che acciuffa il pari al 98' con un tiro da fuori leggermente deviato e permette agli Elefanti di tenere gli avversari odierni a tre punti di distanza in classifica. Prima del gol del pareggio, Oulai ha anche provocato una rissa con un fallo in mediana.

Quel but de oulai https://t.co/7Wy2FvMtN3 — krm225foot (@Krm225foot) November 17, 2026