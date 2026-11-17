Questa squadra deve migliorare la fase difensiva, parti sempre da due gol subiti
Fiorentina chiamata a una risposta netta e decisa, è il momento di dare gas
Lorenzo Amoruso, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato la fase difensiva della Fiorentina. Le sue parole:
Questa squadra deve migliorare la fase difensiva, parti sempre da due gol subiti. Si deve iniziare a difendere da reparto e come squadra. Non devi permettere agli avversari di entrare nelle linee. Il problema è che se concedi troppo, risalire tutte le volte è complicato. Per me si potrebbe giocare con Pongracic-Ranieri. Il croato ha tutto, ma deve giocare a destra. Ranieri è l'unico che sa controllare la difesa.
Dragusin e Viery
Dragusin mi auguro sia un giocatore che si deve ritrovare. È più pesante e macchinoso rispetto a quello di Genova. Prima era più aggressivo, mi auguro sia un problema di condizione. In questo momento in difesa non salvi nessuno. Viery? È un ottimo giocatore, molto fisico, un difensore vecchio stile che cerca il contatto fisico. Ma ha bisogno di essere guidato nelle uscite. Nessuno gli dà supporto, ci sono troppe distanze.
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