Pochi mesi fa il Crystal Palace vinceva la Conference, eliminando anche la Fiorentina. Ora le Eagles sono in crisi
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Il volo delle Eagles sembra essersi arrestato. Eppure solo pochi mesi fa, come si ricorda bene anche la Fiorentina, il Crystal Palace scriveva la propria storia in Conference League. 3 trofei in due anni, ma questo inizio di stagione ha riportato sulla terra il club di Londra. Ultimo posto in classifica, e tecnico esonerato, ma come è successo?
Mercato deludenteVa detto, la sensazione era evidente a chiunque seguisse la Premier, quello del Palace è stato un miracolo, e lo zampino ce lo hanno messo soprattutto Glasner ed i giocatori. La società infatti, nonostante i titoli, non è riuscita a tenere i prezzi pregiati, rimpiazzandoli con giocatori non all'altezza. Glasner ha detto addio proprio per questo, ed in estate sono partiti Munoz, Lacroix e Johnson (nel 2025 era stato Eze a salutare, così come Guehi lo scorso gennaio). Il mercato è stato condizionato dalle limitazioni Uefa, e la società ha fatto i salti mortali, acquistando molti giocatori nelle ore finali, e perdendo anche la corsa al talento Malick Fofana.
Sage outSostituire Glasner era un compito titanico per chiunque, dato che l'austriaco ha portato il Palace ad altezze mai viste prima. In panchina la scelta era ricaduta su Pierre Sage, dopo aver sondato Iraola. Il francese ha scalato le gerarchie del calcio francese in pochi anni, imponendosi al Lens. La sua sembrava una scelta logica, sulla filosofia del 3-4-2-1, proprio come Glasner. La realtà è stata cruenta per lui, fin dalla preparazione. Tantissimi giocatori ritornati dal Mondiale, e con un mercato tardivo. Sage ha provato ad imporre la sua filosofia, pressione alta ed imposizione del possesso, ma senza risultati. E così la difesa (dove c'è l'italiano Ahanor, ex Atalanta) non ha retto, complici anche le difficoltà di Disasi, ex obiettivo viola. Ultimo posto in Premier, con dei black-out preoccupanti, e ventunesimo in Conference. A pagare è stato Sage, esonerato e sostituito da Thomas Frank, chiamato a dare stabilità al progetto. L'ex Brentford è reduce dall'esonero al Tottenham, dove non ha avuto un gran feeling con Paratici, tra gli altri.
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