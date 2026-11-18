"Oggi, è vero, la situazione economica è pesante, ma le volontà della famiglia sono chiare"
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Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, si è soffermato sulla stagione dei viola e sul futuro del club. Le sue parole alla Nazione:
«Come sto vivendo questa stagione? Beh, se teniamo conto che è quella del Centenario, che è il primo anno senza Rocco e che dopo tre giornate avevamo già cambiato allenatore… direi che la prima parte è stata tosta. Difficile. Poi, certo, mi ricordo e vi ricordo che la nostra squadra è nata per essere letta in prospettiva, che ci sono stati 13 nuovi innesti e che è un anno di ripartenza. Servirà un po’ di pazienza, anche se nel calcio, si sa bene, la pazienza non è esattamente l’atteggiamento più diffuso»
Pazienza e tanti soldi, visti gli investimenti e le ricapitalizzazioni che sono usciti dal bilancio firmato dalla famiglia Commisso…
«Ne approfitto subito per sottolineare questo: dopo la morte di Commisso poteva non essere scontato che Catherine e Giuseppe avessero le stesse motivazioni del padre. E invece hanno deciso e voluto subito portare avanti il progetto di Rocco. E vogliono andare avanti e fare bene. Oggi, è vero, la situazione economica è pesante, ma le volontà della famiglia sono chiare. Dovremo dare il massimo, anzi di più, per migliorare la situazione economica che si è creata e che dobbiamo affrontare con il massimo dell’impegno»
Dove potrà arrivare questa Fiorentina, la Fiorentina di oggi?
«Sono convinto che le difficoltà che abbiamo affrontato e stiamo superando dopo l’avvio del campionato adesso siano alle nostre spalle. Voglio pensare che dalla Fiorentina verrà fuori il meglio, il bello che sappiamo possa esserci dopo averla ricostruita e trasformata in estate. Certo non è detto che poi, in futuro, come accade nella vita, ci siano altre situazioni più complicate da vivere e da affrontare. Ma lo ripeto, se saremo tutti uniti, noi con la città, con la gente, con i tifosi, con chi insomma vuole bene alla Fiorentina, alla fine riusciremo ad arrivare dove vogliamo arrivare»
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