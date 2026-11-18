Chi l'ha detto che un allenatore fermo ha tanto tempo libero? Sicuramente non Fabio Liverani. Un centrocampista che non ha bisogno di presentazioni e che in maglia Fiorentina ha vissuto momenti sicuramente, ahinoi, più esaltanti di quelli odierni. Oggi ha parlato ai microfoni di Violanews, ma il suo lavoro di aggiornamento in attesa della prossima occasione, dopo quelle con Ternana, Salernitana, Cagliari, Parma e Lecce, gli ha permesso di farlo a quasi una settimana di distanza dal primo contatto con noi. Di questa disponibilità in mezzo a tanto da fare lo ringraziamo: ecco il suo parere sui viola, con un approfondimento particolare sul centrocampo.

Cosa fa Fabio Liverani dopo le ultime esperienze in panchina?

"Quel che fanno tutti gli allenatori in attesa, giriamo i weekend sui campi, per lo più Serie B e Serie A. Cerchiamo di vedere quello che succede, se c’è qualcosa di nuovo. Si rimane attaccati a quello che esprimono i campionati, perché poi, se arriva la chiamata, non c’è tempo. Bisogna più o meno conoscere sia le squadre che potresti andare a incontrare, sia quello che può essere, questa stagione, il campionato. Quindi fare con i collaboratori un «remake» delle squadre, le rose, come giocano, e poi essere, nel momento che ti chiamano, già dentro a quello che è il campionato in corso".

Essere pronti, insomma. Come probabilmente si è fatto trovare abbastanza pronto anche Paolo Vanoli quando è stato richiamato dalla Fiorentina. Cosa ne pensi di lui e di questa squadra? Può rimettersi in carreggiata, dopo le ultime prestazioni più convincenti?

"Sicuramente Vanoli partiva avvantaggiato. Conosceva già tutto l’ambiente viola, tutta la situazione, perché aveva finito la stagione e rientrava dopo poco. Io credo che la Fiorentina sono due anni che cerca di essere un po’ la regina del mercato estivo e poi, per vari motivi, l’inizio è sempre difficile, se non drammatico quasi. E poi subentrare e rimettere a posto le cose non è semplice. L’anno scorso l’ha fatto bene, anche con una Conference League da giocare. Quest’anno sta cercando di rimettere a posto. È normale che, quando una squadra non la costruisci tu, le difficoltà ci possono stare. È evidente, comunque, che la Fiorentina non può stare in quella posizione di classifica, né per storia, né per tradizione, né per rosa, e anche per i soldi spesi. Quindi sicuramente usciranno da questo momento. Quanto possano oggi raddrizzare la barca non lo so, se parliamo di un ipotetico posto in Europa. Però credo che per la salvezza non ci dovrebbero essere problemi".

Il centrocampo della Fiorentina

Parlando del tuo reparto da giocatore, riguardo al centrocampo c’è sempre la tematica relativa a Fagioli e Oulai e al fatto se possano coesistere o meno. Tu cosa ne pensi?

"Ma sai, questo era un po’ il dilemma che nel mio primo periodo era tra me e Montolivo. Invece poi la bravura, l’intelligenza dei calciatori ha fatto sì che quella diventasse una forza. Sulle qualità di Oulai e di Fagioli nessuno mette dubbi. Però, soprattutto Fagioli, credo che debba dare qualche segnale un pochino più grande, un pochino più di quantità, un pochino di continuità. Perché tutti lo aspettano, tutti gli riconoscono le qualità, però obiettivamente è come se lui stesse sempre su una montagna russa. Oulai, secondo me, è un giocatore un pochino diverso, sicuramente più giovane. Però, far giocare tutti e due insieme può esser difficile. Va trovata la bravura di costruire una squadra che può supportarli. Ma loro devono poi dare qualcosa in più per poterli far giocare insieme".

Il centrocampo della Fiorentina è composto anche da altri giocatori interessanti. Come la vedi te la mediana viola? Con che assetto?

"Sicuramente quello che sta mancando ad ora è Atta. Io credo che è un giocatore che va recuperato e va messo al centro del progetto. Non è facile trovare la quadra di questi centrocampisti, anche con i difensori, ma anche con quei tre che giocano davanti. Credo però che la costruzione della squadra sia nella totalità, non solo sul reparto. Detto ciò, per me Atta, in condizione, è un giocatore imprescindibile. E attorno a questo poi vanno costruiti sia i tre davanti sia i quattro dietro. L'assetto? Ormai non ci sono più posizioni statiche. A seconda dell’avversario, degli spazi, puoi spostare il centrocampo, come fanno tante squadre".

Hai parlato di ruoli abbastanza flessibili ed hai citato Atta. Un’altra tematica che è venuta fuori nelle ultime settimane, è la convivenza non solo di Fagioli e Oulai, ma anche di Atta e Gonçalves. A tuo avviso possono essere impiegati insieme?

"Goncalves sembra un pochino più offensivo di questi che abbiamo citato, quindi io credo che faccia parte dei tre davanti. Poi può essere un sottopunta o un pochino più aperto sulla sinistra. È una squadra che secondo me loro hanno costruito per il 4-3-3, anche con i doppioni nei ruoli. Dopodiché è cambiato l’allenatore, quindi bisognerà capire adesso come reimpostare l'assetto, che tipo di caratteristiche e che tipo di squadra si vuole sviluppare. Va considerato anche se si vuole far giocare Pellegrino o Beto. Hanno caratteristiche differenti. Pellegrino lega molto di più ed è un attaccante da area di rigore. Beto è sicuramente un giocatore utile anche negli spazi e nella velocità. Quindi la costruzione della squadra va partita per partita. Però credo che sulla carta hanno costruito un 4-3-3 con i doppi nei ruoli. Poi sta all’allenatore decidere come metterli, proprio perché li vede tutti i giorni".

Cosa non è andato e quali orizzonti

Il 4-3-3 era anche il modulo di Fabio Grosso, che è stato il primo allenatore di questa Fiorentina all’inizio della stagione. A tuo avviso, la Fiorentina doveva dargli più tempo o no?

"Io credo che purtroppo sono quelle cose… Non è scattata quell’alchimia e si percepiva. Il tempo è stato sicuramente poco, ma secondo me non è stato solo un discorso di risultati. Probabilmente si è rotto qualcosa anche tra l'allenatore e Paratici. Forse non c'è stata più sintonia tra loro".

Cosa ti aspetti dal rientro dopo la sosta? Secondo te, dove può arrivare a questo punto la Fiorentina?

"Sicuramente il campionato, in questo mese fino a Natale, ci dirà soprattutto chi lotterà per che cosa e chi riuscirà a tirarsi fuori dalla lotta per la salvezza. La Fiorentina in questo mese, per poter pensare a qualcosa di diverso, deve uscire con un filotto di risultati importanti fino alla fine del girone di andata, e poi capire quanto può distare il settimo, ottavo posto. Però il primo obiettivo è tirarsi fuori definitivamente dalle zone basse della classifica".