Fabiani cerca vice Zaccagni e mezzala. Nel mirino c'è anche Brescianini della Fiorentina
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La Lazio capolista guarda già al mercato di gennaio e un occhio potrebbe essere puntato in casa Fiorentina. La notizia è di questa mattina ed è raccontata dal Messaggero. Il quotidiano spiega come il ds Fabiani sia oggi alla ricerca di due profili in particolare: una mezzala e un vice Zaccagni. E fra i profili graditi in casa biancoceleste c'è anche quello di Marco Brescianini.
L'indiscrezioneI capitolini gradiscono il nome di Ebu Bekir Is dell'Eintracht Francoforte e quello, appunto, di Marco Brescianini, che potrebbe dunque lasciare la Fiorentina a gennaio in caso di offerta ritenuta soddisfacente. Quanto agli esterni, la società di Lotito punta all'ex obiettivo viola Noa Lang.
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