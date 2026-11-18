La Lazio capolista guarda già al mercato di gennaio e un occhio potrebbe essere puntato in casa Fiorentina. La notizia è di questa mattina ed è raccontata dal Messaggero. Il quotidiano spiega come il ds Fabiani sia oggi alla ricerca di due profili in particolare: una mezzala e un vice Zaccagni. E fra i profili graditi in casa biancoceleste c'è anche quello di Marco Brescianini.

L'indiscrezione

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I capitolini gradiscono il nome di Ebu Bekir Is dell'Eintracht Francoforte e quello, appunto, di Marco Brescianini, che potrebbe dunque lasciare la Fiorentina a gennaio in caso di offerta ritenuta soddisfacente. Quanto agli esterni, la società di Lotito punta all'ex obiettivo viola Noa Lang.