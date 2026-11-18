Galli a Radio Bruno: "Ferrari motivato pur col peso dei conti. Insoddisfazione c'è, ma fiducia nella ripartenza Fiorentina."
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Riccardo Galli, firma de la Nazione che ha curato l'intervista di oggi a Ferrari, ha parlato a Radio Bruno:
Ho visto il dg un po' provato. Ha subito un inizio di stagione che non era nelle previsioni del club. Ma ho visto più motivazioni che preoccupazioni per affrontare la ripartenza. Ma oggi per me questa ripartenza si vede all'orizzonte. L'insoddisfazione c'è e si percepisce. Io credo ci possa essere però fiducia vera su quello che che potrebbe arrivare. Bilanci? C'è la consapevolezza che i conti siano pesanti. ma questo non significa che i Commisso tireranno i remi in barca.
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