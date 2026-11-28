Il giornalista, Stefano Cecchi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del momento viola. Ecco le sue dichiarazioni:

"Se dovesse andare male domani, il cambio in panchina sarebbe doveroso. Siamo alla tredicesima giornata di campionato e ancora ci chiediamo cosa sia la Fiorentina. Per me Vanoli non è il primo responsabile, però non aver trasmesso un'identità è colpa proprio del tecnico. Spero comunque che il cambio non avvenga, perché per me Vanoli non merita di essere cacciato. È un uomo che soffre e sembra molto in difficoltà: quando sbaglia una parola gli casca il mondo addosso. Non è bravo con le parole, ma il suo lavoro non è fare il comunicatore. Non è giusto tutto questo accanimento e il processo per la frase sull'umiltà non mi è piaciuto".

La ricetta per gennaio: "Serve un Amrabat più che un tecnico"

Cecchi ha poi analizzato i limiti strutturali della rosa e i possibili nomi in caso di avvicendamento tecnico: "A questa squadra manca esperienza, per questo è lecito essere più preoccupati rispetto all'anno scorso. La passata stagione si parlava di un problema di spogliatoio, ma si conoscevano i valori dei singoli. Quest'anno ci sono giocatori che hanno futuro, ma non hanno presente: se questa cosa non verrà corretta a gennaio, allora la preoccupazione sarà davvero giustificata. Un centrocampista a gennaio con le caratteristiche alla Amrabat mi piacerebbe di più di un nuovo allenatore, serve molto di più di un cambio in panchina. Tudor? Nelle emergenze ha sempre fatto bene, ma nel lungo periodo è sempre saltato. Thiago Motta? È un nome affascinante, ma ci sono le condizioni per farlo arrivare a Firenze? In questa situazione la scelta economicamente più plausibile resta quella di Aurelio Andreazzoli".