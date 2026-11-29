Alle 12.30, a Udine, la Fiorentina cerca punti verso quota 40 e la seconda salvezza in due anni. Dopo la pesante sconfitta di Monza, la sfida pesa anche sul futuro di Paolo Vanoli, tornato al centro delle critiche. Il tecnico ha ribadito di pensare al bene della Fiorentina e alla partita, ricordando che la società gli ha chiesto di porre le basi per un ciclo di successi. Alla domanda su un eventuale passo indietro ha risposto confermando di sentirsi «l’uomo giusto al posto giusto».

La squadra ha trascorso tre giorni in ritiro al Viola Park, una decisione condivisa per rivedere la partita di Monza, confrontarsi e individuare gli errori. «Umiltà, spirito e classifica» sono le parole che Vanoli ha usato con il gruppo. Il tecnico ha escluso tensioni con i giocatori, ricordando che anche De Gea aveva richiamato lo stesso concetto di umiltà. Per Vanoli significa essere consapevoli della situazione, correre per il compagno e rispettare gli avversari, ritrovando la concentrazione mostrata contro le grandi anche nelle sfide con le squadre di bassa classifica.

A Udine Vanoli si aspetta una gara fisica, fatta di duelli, e chiede ai viola di mantenere un’idea di gioco anche nelle difficoltà. A Monza, dopo un buon avvio, la squadra si è disunita. Sul 2-0, incassato a difesa schierata e in superiorità numerica, il tecnico ha richiamato anche quanto accaduto a Oulai e Jiménez a inizio azione, prima della mancata marcatura di Ndour su Varela. Per ritrovare equilibrio è previsto un 4-3-3 con un centrocampista in più, soluzione auspicata informalmente anche dalla società. Al Bluenergy Stadium ci saranno 1.500 tifosi viola, con il settore ospiti esaurito. Lo scrive Repubblica Firenze.