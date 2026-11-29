Il duro commento di Riganò a Radio Bruno dopo la sconfitta di Udine: i problemi di Vanoli e della sua Fiorentina.
VIDEO VN - Vanoli va esonerato, ma guai a considerarlo l'unico colpevole
Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dopo la sconfitta contro l'Udinese, l'ex attaccante viola Christian Riganò ha commentato con durezza il momento della Fiorentina.
Abbiamo fatto due partite pessime ed è giusto aver raccolto zero punti. Anche a Udine, a parte la conclusione finale di Goncalves, non abbiamo creato grandi cose; quando l'Udinese si è abbassata si poteva osare un po' di più, magari tenendo in campo due attaccanti e cercando qualche cross in più. Nel primo tempo hanno fatto meglio loro ed è giusto che abbiano vinto. Siamo in una situazione di me**a, praticamente penultimi in classifica: se non arriva una reazione nemmeno così, bisogna cambiare mestiere. Le scuse durante la settimana contano poco, deve parlare il campo. Non mi interessano gli 11 chilometri corsi: voglio giocatori che sappiano giocare a calcio, fare l'assist, attaccare l'area e mettere un po' di pepe sulla gara».
Nel prosieguo dell'intervento, l'ex centravanti mette in guardia sul rischio di sottovalutare il momento e sottolinea come il cambio di allenatore non risolva tutto, pur evidenziando la mancanza di un'impronta riconoscibile nel gioco:
Le giornate passano, ci avviciniamo a Natale e la situazione somiglia a quella della scorsa stagione, solo che non tutti gli anni sono uguali: è il momento di avere un po' di paura per darsi una svegliata. Se dovesse cambiare la panchina, resta il fatto che in campo ci vanno i calciatori: quando giocavo io a Firenze ho vissuto cambi di allenatore e ho sempre detto che la responsabilità è di chi scende in campo, perché non puoi mandare via venticinque giocatori. Detto questo, in questa Fiorentina non vedo un modo chiaro di muoversi, di smarcarsi o di giocare in avanti: i passaggi all'indietro non sono costruzione, il calcio si fa andando avanti, anche provando e rischiando l'errore. Al momento non vedo un'impronta precisa di una squadra che sa cosa fare.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Pagelle viola
Udinese-Fiorentina, pagelle VN: Ndour-Fagioli, un incubo. Zaniolo ridicolizza Ranieri
Le nostre esclusive
VN - La Fiorentina perde ancora, ma non cambia nulla: Vanoli confermato
Sondaggi
SONDAGGIO VN - Vanoli va esonerato? Dite la vostra
live
Non vinceva da agosto: l'Udinese batte la Fiorentina 1-0 e inguaia Vanoli
Radio e tv
Guetta deciso: "Giochiamo peggio dello scorso anno. Vanoli va esonerato"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti