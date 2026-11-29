Altra sconfitta, nonostante il ritiro: siamo a un bivio. Voi cosa fareste col tecnico della Fiorentina^
VIDEO VN - Vanoli va esonerato, ma guai a considerarlo l'unico colpevole
La domanda delle domande dopo l'ennesima delusione: cosa succederà alla panchina viola in conseguenza di Udinese-Fiorentina 1-0? Chi sarà il tecnico alla prossima contro il Cagliari? Ancora Vanoli o il terzo nome stagionale? La classifica vede sotto la Fiorentina solo Sassuolo, Parma e Venezia.
Violanews vi chiede di dire la vostra: esonerereste il tecnico varesino e vi affidereste a un terzo nome dopo Grosso oppure no?
La Fiorentina deve esonerare Vanoli?
La Fiorentina deve esonerare Vanoli dopo la sconfitta di Udine?
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