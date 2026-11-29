Il commento a fine gara del Direttore del Pentasport David Guetta che non salva nessuno
Come sempre a fine partita David Guetta risponde alle domande degli ascoltatori del Pentasport. Le sue considerazioni
Vorrei che Paratici parlasse dopo la partita e non prima e che Vanoli si dimettesse perchè ha perso letteralmente la squadra. Tudor? Continuo a pensare a un traghettatore come Iachini o Ballardini. Bisogna reagire e cercare di fare tre punti perché la classifica sta precipitando. Un rendimento così della Fiorentina non l'avevo previsto, stiamo giocando quasi peggio dello scorso anno. Secondo voi Andreazzoli ha la capacità la voglia e la grinta di mettere a posto uno spogliatoio fatto da questi milionari? Fra tutti potrei salvare Goncalves per il palo a fine partita, gli altri tutti insufficienti. Vanoli è stato richiamato nonostante non fosse a libro paga: è stato ripreso da Paratici che ha sbagliato due allenatori su due. Ripeto vorrei che parlasse a fine gara e non prima. Il mio giudizio sul suo operato si sta abbassando molto. Credo che dopo queste due partite vergognose come prestazioni di squadra Vanoli debba essere esonerato. Conte? Non verrà mai a Firenze. Montella? Non vorrei neanche lui.
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