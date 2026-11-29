Fabio Paratici non sembra intenzionato a cambiare ancora allenatore
VIDEO VN - Vanoli va esonerato, ma guai a considerarlo l'unico colpevole
Non basta l'ennesima prestazione disastrosa della Fiorentina, Paolo Vanoli sarà ancora l'allenatore della Fiorentina. Da Udine arriva la riconferma del tecnico da parte della dirigenza viola che questa sera farà al ritorno al Viola Park. Per adesso si esclude anche l'ipotesi delle dimissioni.
Nessuna decisione presa sulla questione del ritiro, che verrà presa nelle prossime ore. L'unica certezza è che col Cagliari sarà ancora l'ex allenatore del Trino a guidare la squadra.
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