La posizione di Vanoli e gli errori di Paratici: l'analisi senza peli sulla lingua di Enzo Bucchioni a Radio Bruno dopo la sconfitta di Udine
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Enzo Bucchioni attacca frontalmente - a Radio Bruno - il momento della Fiorentina dopo la sconfitta sul campo dell'Udinese.
È un disastro assoluto, dove la giri giri non torna nulla in questa squadra, in questa gestione, in questi giocatori, in questo allenatore, nulla. Oggi era logico aspettarsi almeno un po' di grinta e di cattiveria, invece su una palla è arrivata sempre prima l'Udinese, con palloni persi dappertutto in attacco, a centrocampo e in difesa. Loro avevano lo stesso obiettivo della Fiorentina e hanno fatto quello che avevamo detto noi. Squadra assente nonostante i giorni al Viola Park: non è stato un ritiro punitivo.
Il commento si sposta sulle parole pronunciate prima della partita e sul ruolo della dirigenza, accusata di offrire giustificazioni involontarie al gruppo:
Mi imbarazza sentire Paratici prima della partita dire che sapevamo già come sarebbe andata. Quando si richiama l'umiltà, l'umiltà deve partire dalla testa, dalla dirigenza. Dire che sapevamo tutto e che avevamo programmato una stagione così significa non accollarsi le responsabilità: diventano un alibi per la squadra. Se mi dici che sapevamo che sarebbe finita così, allora cosa vuoi da me? Sapeva tutto Paratici, talmente tutto che sta portando la squadra in Serie B. Non torna nulla né in campo né nella comunicazione.
Bucchioni critica anche la coerenza sulle scelte tecniche e il peso delle decisioni dirigenziali:
Se l'allenatore viene scelto dalla stessa persona che ha sbagliato, il problema riguarda anche chi decide. Parlare di programmazione quando sei nei bassifondi non ha senso, così come dire che Vanoli è il miglior allenatore dopo averlo lasciato andare in estate.
Nell'analisi finale, Bucchioni evidenzia la criticità legata allo stop di David De Gea e alla mancanza di alternative affidabili tra i pali:
È stata costruita una squadra senza testa né coda, e ora si è fatto male anche De Gea: è un altro disastro perché non hai un secondo portiere all'altezza. De Gea ti aveva tenuto in piedi nel primo tempo con due parate che hanno evitato un altro 3-0 come a Monza; quando è entrato il sostituto si sono visti subito i limiti, con uscite a vuoto e un gol annullato che ci ha salvato.
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