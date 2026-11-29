Fabio Paratici non sembra intenzionato a cambiare ancora allenatore
VIDEO VN - Vanoli va esonerato, ma guai a considerarlo l'unico colpevole
Non basta l'ennesima prestazione disastrosa della Fiorentina, Paolo Vanoli sarà ancora l'allenatore della Fiorentina. Da Udine arriva la riconferma del tecnico da parte della dirigenza viola che questa sera farà al ritorno al Viola Park. Per adesso si esclude anche l'ipotesi delle dimissioni.
Nessuna decisione presa sulla questione del ritiro, che verrà valutato nelle prossime ore. L'unica certezza è che col Cagliari sarà ancora l'ex allenatore del Trino a guidare la squadra.
Di Marzio conferma VNLa conferma dell'indiscrezione di VN arriva anche da parte di Gianluca Di Marzio:
Nonostante la sconfitta rimediata contro l'Udinese, la Fiorentina non cambia guida tecnica. Al termine della gara, infatti, il club viola ha deciso di confermare la propria fiducia a Paolo Vanoli. Nessun esonero e nessun ribaltone in panchina, dunque: la società sceglie la strada della continuità, restando pienamente in linea con quanto già espresso da Fabio Paratici nel pre-partita. La Fiorentina va avanti con Vanoli, con l'obiettivo di lasciarsi subito alle spalle il passo falso contro i friulani e ripartire già dai prossimi impegni.
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