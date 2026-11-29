Il commento di Paolo Vanoli a Dazn
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Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta contro l'Udinese:
Non è questione di approccio, abbiamo reagito dopo il gol. In questo momento è la testa che non fa andare le gambe. La posizione in classifica non ce l'aspettavamo, ma adesso bisogna lavorare tutti insieme. Rispetto a Monza i ragazzi ci hanno provato. Il primo responsabile sono io: devo aiutarli a trovare delle soluzioni.
Sostituzione di Pellegrino
Non riuscivamo a mettere tanti cross. Non riusciamo a mettere una palla pulita dentro. Ho messo Atta in mezzo alle linee perché potevamo venire dentro anche con Goncalves. Abbiamo tante soluzioni, ma adesso dobbiamo liberare la testa. Dobbiamo fare tutti qualcosa in più.
Cosa sta mancando?
Ci aspettavamo tutti una classifica diversa e quando ti trovi in questa posizione, con tanti gol presi, bisogna trovare equilibrio. Dobbiamo andare avanti sulle nostre qualità.
De Gea
Non ho parlato col dottore. Dovrebbe essere uscito per un problema muscolare al polpaccio. Lo valuteremo nei prossimo giorni.
La sua posizione
Sento responsabilità perché la nostra gente e la società non si merita questo. Dobbiamo mettere l'elmetto, essere più compatti e avere uno spirito diverso. Sarà lunga, ma i ragazzi devono stare tranquilli.
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