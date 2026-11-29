La costruzione della rosa della Fiorentina è indifendibile: meglio cercare di rimediare ad errori che non si riesce ad ammettere a parole
VIDEO VN - Vanoli va esonerato, ma guai a considerarlo l'unico colpevole
Tutto regolare, tutto bene, avanti così. Ma se non si riesce non solo a fare punti, ma nemmeno a fare gol a Monza e Udinese, cosa fa pensare che contro Cagliari e Parma andrà diversamente? Forse la bellezza di questo sport, certe volte davvero insondabile. Però al di là di quella?
Vanoli non funzionaE bisogna evitare di fraintendere: Vanoli non sembra avere la situazione in mano ed è l'unico che può effettivamente pagare per tutto il pasticciaccio che si è venuto a creare, ma non è e non sarà mai sua la responsabilità iniziale. Perché una frase in conferenza stampa deve far riflettere: "Non si possono fare confronti con l'anno scorso, è diverso".
Già, è diverso, ma non è diverso Vanoli. Lo stesso allenatore che un anno fa è riuscito ad aggiustare, con due mesi di martellate e sacramenti, il disastro di Pradè e Pioli, quest'anno non ha il minimo controllo della situazione figlia di Paratici-Grosso dopo un frangente in cui pareva ancora riuscito a raddrizzare la barra. In un anno non può essere rimbambito, non è Guardiola ma non è nemmeno l'ultimo arrivato. E allora...
Il problema è più graveE allora bisogna risalire ancora più su: la costruzione della rosa di quest'anno si è rivelata ancor più disastrosa di quella dello scorso. Se una medicina che ha funzionato in precedenza non funziona più, vuol dire che la malattia attuale è più grave. Nel 2025/26 era un accrocchio, ma i singoli di quell'accrocchio sono stati in grado di trascinare con personalità la nave in porto nella burrasca; quest'anno è di nuovo un accrocchio, ancora più costoso, ma senza quella personalità. E non lo diciamo mica noi...
"Questa squadra ha cambiato moltissimi giocatori quest'estate, sono usciti i giocatori di 28, 29, 30 anni e sono arrivati giocatori di 20, 21, 22 anni che arrivano da ogni parte del mondo". Paratici, il responsabile di questi movimenti, dice che "sapevamo quest'estate di andare incontro a delle difficoltà", ma davvero era preventivato lottare ancora per non scendere in Serie B nell'anno del Centenario? Il buon senso suggerisce di no, anche se sembra di sì. Come si chiama questo, allora? Esatto. Errore di valutazione. Più semplicemente: errore. Grosso errore, se vogliamo unire una reale stima della gravità dei fatti a un gioco di parole col nome di un altro dei protagonisti di questa avvilente vicenda.
Ammettere senza cercare scuse strampalateNon sarebbe meglio, invece che sembrare masochisti (oppure dire che questo disastro era contemplato nei piani è qualcosa di diverso dal professare masochismo?), ammettere che le cose sono sfuggite di mano, chiedere scusa come almeno chi va in campo ha fatto? "Negli ultimi 80 giorni, cioè dal 1 settembre al 20 novembre, tanti giocatori sono stati 40 o 45 giorni con le nazionali". I calendari erano noti e soprattutto validi per tutti: si sapeva che le soste sarebbero state lunghe, allora si poteva agire diversamente. Piuttosto che cercare di giustificare un mercato ampiamente insufficiente alla riprova del campo, sarebbe meglio concentrarsi sul prossimo. Perché se i soldi, che ci sono, vengono spesi male allora forse forse, e siamo al paradosso, era meglio non spenderli.
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