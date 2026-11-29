Tutto regolare, tutto bene, avanti così. Ma se non si riesce non solo a fare punti, ma nemmeno a fare gol a Monza e Udinese, cosa fa pensare che contro Cagliari e Parma andrà diversamente? Forse la bellezza di questo sport, certe volte davvero insondabile. Però al di là di quella?

Vanoli non funziona

E bisogna evitare di fraintendere:, ma. Perché una frase in conferenza stampa deve far riflettere:

Già, è diverso, ma non è diverso Vanoli. Lo stesso allenatore che un anno fa è riuscito ad aggiustare, con due mesi di martellate e sacramenti, il disastro di Pradè e Pioli, quest'anno non ha il minimo controllo della situazione figlia di Paratici-Grosso dopo un frangente in cui pareva ancora riuscito a raddrizzare la barra. In un anno non può essere rimbambito, non è Guardiola ma non è nemmeno l'ultimo arrivato. E allora...

Il problema è più grave

E allora bisogna risalire ancora più su: la costruzione della rosa di quest'anno si è rivelata ancor più disastrosa di quella dello scorso. Se una medicina che ha funzionato in precedenza non funziona più, vuol dire che la malattia attuale è più grave.. E non lo diciamo mica noi...

"Questa squadra ha cambiato moltissimi giocatori quest'estate, sono usciti i giocatori di 28, 29, 30 anni e sono arrivati giocatori di 20, 21, 22 anni che arrivano da ogni parte del mondo". Paratici, il responsabile di questi movimenti, dice che "sapevamo quest'estate di andare incontro a delle difficoltà", ma davvero era preventivato lottare ancora per non scendere in Serie B nell'anno del Centenario? Il buon senso suggerisce di no, anche se sembra di sì. Come si chiama questo, allora? Esatto. Errore di valutazione. Più semplicemente: errore. Grosso errore, se vogliamo unire una reale stima della gravità dei fatti a un gioco di parole col nome di un altro dei protagonisti di questa avvilente vicenda.

Ammettere senza cercare scuse strampalate

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Non sarebbe meglio, invece che sembrare(oppure dire che questo disastro era contemplato nei piani è qualcosa di diverso dal professare masochismo?), ammettere che le cose sono sfuggite di mano, chiedere scusa come almeno chi va in campo ha fatto? "Negli ultimi 80 giorni, cioè dal 1 settembre al 20 novembre, tanti giocatori sono stati 40 o 45 giorni con le nazionali".. Perché se i soldi, che ci sono, vengono spesi male allora forse forse, e siamo al paradosso, era meglio non spenderli.