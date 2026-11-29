Le risposte alle domande dei giornalisti: "Abbiamo dato l'impressione di essere sgonfi, devo essere bravo io a rimediare"
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Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Udinese:
Penso che sia la testa che non fa andare le gambe, abbiamo perso la leggerezza per tanti fattori. Ora dobbiamo essere bravi a stare uniti e lavorare. Oggi con un pizzico di fortuna potevi anche pareggiarla, ma come dico sempre la fortuna va andata a cercare.
Il ritiro non ha funzionato
Non ho mai detto che era un ritiro, ma un modo per stare insieme. A Monza ero più arrabbiato, oggi la partita ha presentato contenuti diversi. Tra lunedì e oggi non siamo riusciti a essere pericolosi con le due punte, quindi ho messo Atta per Pellegrino per lavorare tra le linee.
Rischiare col fuoco
In questo momento la freschezza mentale è da ritrovare. Abbiamo dato l'impressione di essere sgonfi, devo essere bravo io a rimediare. Non si possono fare confronti con l'anno scorso, è diverso, tutti insieme dobbiamo lavorare per uscirne e affrontare la prossima partita che è una finale.
Problema di testa
Abbiamo tirato fuori tutto, ma in maniera sbagliata. Rispetto a Monza, la testa è la cosa principale. Quando ti ci ritrovi, devi realizzare per ripartire.
Attacco in panne
Quando gioca male uno la domanda è sempre perché non ha giocato l'altro. L'identità arriva quando c'è una mentalità, una voglia di fare le cose, lo avete visto tante volte prima di Monza. Cerco sempre di mettere la formazione migliore, non si tratta di singoli ma di collettivo.
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