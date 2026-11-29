Al peggio non c’è mai fine… la Fiorentina riperde, la classifica langue: due punti dal fondo, 29 gol subiti, otto sconfitte su 13 partite. Soprattutto la squadra appare disarticolata, evanescente, senza gioco. L’allenatore s’arrampica sugli specchi. Parla con tono dimesso, sguardo basso. Come un fiorentino afflitto dagli oltre 2000 cantieri in città. Di fatto non sa più cosa dire e soprattutto non ha un’idea di cosa fare. Invoca umiltà e poi si rammarica che i suoi non abbiano la testa leggera come prima (quando?). Gira e rigira i suoi giocatori, come fossero figurine senza un’idea o un piano. È lui che non si fa capire o sono i giocatori che non lo seguono? Chi può dirlo?

Paratici regala qualche frase tanto di circostanza quanto piena di inutilità. Il “leitmotiv” è: lo sapevamo che sarebbe stata una stagione rischiosa ma la proprietà mi ha chiesto di costruire una squadra giovane che sia importante per il futuro… Ma quale futuro? Ma quale programma? Una malaugurata retrocessione sarebbe un vero e proprio disastro. Qualcuno dice: perché non esonerano Vanoli? Il problema è meno semplice di quanto comunemente si creda.

Le tre emergenze della Fiorentina

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Questa società si trova di fronte aVa trovato il modo di riorganizzare questo gruppo di giocatori perVanoli è l’uomo giusto o no? Lo dovrebbe valutare il responsabile tecnico sportivo.A proposito di allenatori poi, Paratici ha dimostrato poche certezze. Prima ha scelto Grosso che alla fine gli si è rivoltato contro. Ha ripreso Vanoli, dopo non avergli rinnovato il contratto, dando perfino l’idea che gli sia stato caldamente suggerito dalla proprietà. Ora appare come prigioniero. I conti non tornano. Il bilancio è in rosso. Che fare? Potrebbe optare per la soluzione interna Aurelio Andreazzoli che oggi allena la squadra Primavera. Settantatré anni, ha occupato la panchina di Empoli, Genoa e Ternana. Forse Paratici non ha il cuore per azzardare. E soprattutto a chi dovrebbe rendere conto?In presenza chiama tutti a rapporto. Direttore sportivo, generale, allenatore, giocatori. Rinfaccia a tutti le rispettive responsabilità. Dato che è lui che paga ne ha pieno il diritto. Sermoni, qualche minaccia, qualche “scappellotto”, perfino delle multe: serve uno scossone.. Altri soldi. Insomma dovrebbe esserci un duro confronto.. Certo, a volte dirama delle “encicliche” cui francamente in pochi fanno caso. Qualcun altro dice: ma c’è Alessandro Ferrari, colui che fu il braccio destro di Joe Barone.. Non lo poteva fare neppure Galliani con Berlusconi, figuriamoci; un delegato non può avere la credibilità per incidere, sempre ammesso che il delegato abbia esperienza e capacità. La crisi della Fiorentina è pesante. Una delle peggiori.