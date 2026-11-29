Prendiamo atto del problema che non è dato da un'unica criticità: la Fiorentina rischia seriamente che l'incubo si avveri dopo averlo scampato
VIDEO - Vanoli: "Il ritiro non era punitivo. Contro il Cagliari una finale"
Al peggio non c’è mai fine… la Fiorentina riperde, la classifica langue: due punti dal fondo, 29 gol subiti, otto sconfitte su 13 partite. Soprattutto la squadra appare disarticolata, evanescente, senza gioco. L’allenatore s’arrampica sugli specchi. Parla con tono dimesso, sguardo basso. Come un fiorentino afflitto dagli oltre 2000 cantieri in città. Di fatto non sa più cosa dire e soprattutto non ha un’idea di cosa fare. Invoca umiltà e poi si rammarica che i suoi non abbiano la testa leggera come prima (quando?). Gira e rigira i suoi giocatori, come fossero figurine senza un’idea o un piano. È lui che non si fa capire o sono i giocatori che non lo seguono? Chi può dirlo?
Paratici regala qualche frase tanto di circostanza quanto piena di inutilità. Il “leitmotiv” è: lo sapevamo che sarebbe stata una stagione rischiosa ma la proprietà mi ha chiesto di costruire una squadra giovane che sia importante per il futuro… Ma quale futuro? Ma quale programma? Una malaugurata retrocessione sarebbe un vero e proprio disastro. Qualcuno dice: perché non esonerano Vanoli? Il problema è meno semplice di quanto comunemente si creda.
Le tre emergenze della FiorentinaQuesta società si trova di fronte a tre emergenze. La prima è la classifica. Va trovato il modo di riorganizzare questo gruppo di giocatori per guadagnare, faticosamente, quei trentuno punti che occorrono per raggiungere la quota salvezza. Vanoli è l’uomo giusto o no? Lo dovrebbe valutare il responsabile tecnico sportivo. Ed eccoci alla seconda emergenza. Il mercato fatto da Paratici si sta rivelando tanto insufficiente quanto “faraonico” nei costi. A proposito di allenatori poi, Paratici ha dimostrato poche certezze. Prima ha scelto Grosso che alla fine gli si è rivoltato contro. Ha ripreso Vanoli, dopo non avergli rinnovato il contratto, dando perfino l’idea che gli sia stato caldamente suggerito dalla proprietà. Ora appare come prigioniero. I conti non tornano. Il bilancio è in rosso. Che fare? Potrebbe optare per la soluzione interna Aurelio Andreazzoli che oggi allena la squadra Primavera. Settantatré anni, ha occupato la panchina di Empoli, Genoa e Ternana. Forse Paratici non ha il cuore per azzardare. E soprattutto a chi dovrebbe rendere conto? La terza emergenza sta proprio qua: serve un timoniere che sappia pilotare la Fiorentina fuori dalle “secche”. In certe circostanze il presidente è quello che deve intervenire. In presenza chiama tutti a rapporto. Direttore sportivo, generale, allenatore, giocatori. Rinfaccia a tutti le rispettive responsabilità. Dato che è lui che paga ne ha pieno il diritto. Sermoni, qualche minaccia, qualche “scappellotto”, perfino delle multe: serve uno scossone.
Commisso, ora sta a teUn presidente dovrebbe far pesare a tutti che sarà costretto ad un altro aumento di capitale. Altri soldi. Insomma dovrebbe esserci un duro confronto. Ma Joseph B. Commisso (non ce ne voglia) ci sembra talmente inesperto e spesso troppo lontano per svolgere questa funzione. Certo, a volte dirama delle “encicliche” cui francamente in pochi fanno caso. Qualcun altro dice: ma c’è Alessandro Ferrari, colui che fu il braccio destro di Joe Barone. Nessuno può sostituire un presidente nel calcio. Non lo poteva fare neppure Galliani con Berlusconi, figuriamoci; un delegato non può avere la credibilità per incidere, sempre ammesso che il delegato abbia esperienza e capacità. La crisi della Fiorentina è pesante. Una delle peggiori. Enzo Bucchioni, nei giorni scorsi, ha suggerito alla famiglia Commisso di vendere. Non sappiamo se ci sono le condizioni o i tempi. Di certo sarebbe uno squarcio di luce in questo buio pesto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA