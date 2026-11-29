Le parole dell'attaccante viola, Mateo Pellegrino, in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Udinese
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Al termine della sconfitta sul campo dell'Udinese, Mateo Pellegrino ha commentato il momento difficile della Fiorentina in conferenza stampa.
Adesso è difficile dirlo perché devo rivedere la gara per capire cosa sia successo. Se abbiamo dato questa sensazione è perché è sotto gli occhi di tutti, dobbiamo mostrare voglia di uscire da questa situazione. Dobbiamo guardare a noi stessi e vedere cosa possiamo fare di meglio. Come ha detto il mister, stare insieme è stato un momento utile per fare gruppo, purtroppo il risultato dice che non è servito. Abbiamo vissuto insieme come spogliatoio, poi però parla il campo e se non reagisci lì non basta.
L'attaccante viola ha poi risposto alle considerazioni di Vanoli sull'umiltà della squadra, assumendosi apertamente parte della colpa per la rete che ha deciso l'incontro:
Non posso parlare per gli altri: se il mister lo ha detto evidentemente non siamo umili, dobbiamo migliorare tutti. Ho perso il pallone che ha portato al gol di Lovric, dobbiamo dare tutti di più, io per primo. Torniamo ad allenarci per crescere, dobbiamo partire dalle parole del mister e migliorare. Io sono umile, ma se Vanoli pensa che non lo siamo come squadra sarà così.
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