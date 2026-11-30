La Fiorentina subisce il solito gol che non può mancare nelle partite dei viola dopo appena 9 minuti e nei restanti 86 riesce e produrre solo 3 tiri nello specchio e altri 4 fuori. Se questa è la reazione di una squadra che avrebbe dovuto giocare la partita della rinascita c'è veramente da aver paura, calcistica si intende. Davanti avevano una squadra reduce da sconfitte casalinghe a ripetizione, decimata nel reparto offensivo, ma c'è voluta la generosa Fiorentina per ridare fiato e cuore a Zanetti e compagni.

Una Fiorentina senza un minimo di gioco, di forza atletica e di compattezza, quella vista a Udine. Insomma, a mio giudizio un disastro completo, e si capisce come molti commentatori comincino a pensare che questa squadra sia anche peggiore di quella dello scorso anno che almeno aveva la consapevolezza, a partire da un certo punto del campionato, di dover giocare con il coltello tra i denti. Oggi invece troviamo una squadra, come dice Paratici, piena di giovani di talento, molto inespresso a mio parere, senza un leader e piena di paure. Come ha detto Christian Riganò nel dopo partita di Radio Bruno, per giocare a calcio e segnare bisogna passare la palla in avanti e non traccheggiare di lato o effettuare retropassaggi per la paura di sbagliare.

Il centrocampo messo in campo oggi da Vanoli si è avvalso di un Fagioli chiaramente impaurito che mai ha tentato qualcosa di importante con accanto il solito intoccabile Ndour che francamente non riesco a capire per quale motivo debba giocare sempre e comunque. Il migliore del trio, Brescianini, per non far sfigurare gli altri due è stato tolto a metà partita per indebolire ulteriormente un centrocampo già disastrato.

Probabilmente non sarebbe cambiato nulla neanche con Brescianini in campo, ma da togliere non era sicuramente lui, ma qualche altro giocatore, come ad esempio un Mastantuono che non stava in piedi, che non ha azzeccato una giocata e che è stato sovrastato dalla fisicità del suo controllore. E a proposito di fisicità, abbiamo potuto vedere come l'Udinese per almeno 75 minuti abbia costantemente raddoppiato la marcatura sui giocatori in possesso di palla. Solo nel finale, visibilmente stanchi, i friulani hanno rischiato: il palo colpito da Gonçalves li ha salvati da un immeritato pareggio.

Ma non solo i giocatori nominati qui sopra sono stati, a mio giudizio, spettatori non paganti. Quasi tutta la squadra forse con le sole eccezioni di Jimenez, più impreciso del solito, e De Gea non raggiunge minimamente la sufficienza. Ma quello che più sconforta è che la squadra non abbia neanche provato a reagire, con continui passaggini senza senso capaci solo di compattare una squadra, l'Udinese, già di per sé pronta a tutto pur di vincere questa partita.

Paratici nel prepartita ha ribadito che la società sapeva di andare incontro a un anno difficile, ma qui si tratta veramente di giocare alla roulette russa perché se qualcosa non cambia a breve, ovvero già a partire da lunedì sera, la pallottola calcistica dentro la Beretta calibro 9 andrà a conficcarsi nel glorioso gagliardetto della Fiorentina. La salvezza non si raggiunge con le chiacchiere e i distintivi ma con la voglia di giocare, di battersi fino in fondo, e magari ogni tanto di tirare fuori qualche prestazione decente. E come se non bastasse tutto questo, purtroppo, registriamo in serata scontri pesanti tra ultras viola e napoletani: tutto questo avrà come conseguenza quasi naturale l'esclusione del tifo nelle prossime trasferte, probabilmente per buona parte del campionato se non fino al termine. Ce la faranno i nostri eroi anche senza il supporto dei tifosi a portare a casa qualche punto? E' il nostro auspicio e quello degli appassionati tifosi che stanno perdendo ogni speranza di rivedere una squadra che faccia divertire o quanto meno porti a casa punti.