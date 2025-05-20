Saverio Pestuggia

Per Violanews da questa mattina nuova veste grafica e non solo
Da questa mattina Violanews vi appare con una nuova veste grafica
Nato a Firenze nel 1959 diventa giornalista pubblicista nel 1982, anno in cui contribuisce alla creazione di Calciopiù di cui diventa capo redattore e poi Vice Direttore. Sempre nelle stesso anno inizia a collaborare al Pentasporr di Radio Blu con una conduzione settimanale. Seconda voce nelle radiocronache della Fiorentina della stessa emittente diventata adesso Radio Bruno è l’autore delle pagelle dei giocatori della Fiorentina. Nel 2002 fonda Violanews.com di cui è tuttora Direttore responsabile.
Da questa mattina Violanews vi appare con una nuova veste grafica
Spesso si sente dire che la preparazione estiva delle squadre di calcio svolta al caldo estivo delle città e non in montagna non porti gli stessi benefici. Al contrario ci sono dei dati scientifici…
Un antico modo di dire recita "Roma non fu costruita in un giorno". Ci sono mille varianti in giro per il mondo, ma il significato è chiaro a tutti: per costruire qualcosa di importante e duraturo ci…
E' proprio vero, la passione per i colori viola non ha confini né limiti. Non fa distinzione per età, censo, professione e residenza. Ed è così che due stimati professionisti: il dottor Carlo Ressel…
Dribbling nei campionati Il calcio è materia abbastanza semplice. Come mi disse tanti anni fa il grande Sven Goran Eriksson, bisogna attaccare in velocità e difendere facendola perdere agli avversari.
La Fiorentina vince a Verona supera anche il Cagliari e vedremo dopo la fine della giornata pasquale quanti saranno i punti di distacco dalla terzultima della classe. Certo è che adesso resteranno 5…
Tutti gli appassionati dei video commenti di Bernardo Brovarone non devono temere ma solo aspettare qualche ora perché abbiamo deciso con Bernardo di posticipare il suo commento alla tarda serata di…
Manor Solomon, dopo un mese di assenza, è tornato ad allenarsi con i compagni e sarà quindi disponibile per la delicata trasferta di Verona, altra importante tappa per dare uno strappo alla…
La vittoria di Cremona è sicuramente importante per la classifica e il morale del gruppo che, dopo aver conquistato la scorsa settimana il quartultimo posto, adesso ha scavalcato anche il Lecce. Il…
In un'annata certamente non esaltante della squadra c'è una fiammella che si è accesa con una certa costanza: quella di Fabiano Parisi che da seconda scelta (a volte anche terza) come laterale…
Meteo e campo Questa sera alle 21 nel freddo di Bialystok (previsti -7°C) la Fiorentina si appresta a giocare la partita di andata di un playoff che si è complicato maledettamente per diversi motivi:…
E così è arrivato il brutto momento di annunciare la scomparsa di Rocco Commisso. Che la malattia fosse più seria di quanto ci era stato raccontato lo avevo intuito per certi piccoli particolari e dal…
Inizia oggi un altro anno che speriamo possa dare ai colori viola la serenità perduta nel 2025, che ha regalato bei momenti ma è stato flagellato dalla prima parte della stagione in corso, con la…
Un rondine non fa primavera, è il detto popolare. Vero, verissimo come una vittoria dopo tutto questo tempo non cambia la situazione in classifica, ma potrebbe intanto cambiare il morale della squadra…
La domenica post Reggio Emilia è stata dura, la sconfitta netta contro il Sassuolo non è andata giù a nessuno: tifosi, stampa e ovviamente diretti interessati. Dieci minuti di buon gioco durante i…
Paolo Vanoli ha presentato la gara contro il Sassuolo lasciando molti spiragli sul cambio di modulo e confermando l'indisponibilità di Gosens. Ma non sarà il modulo o il nome più o meno quotato a…
Dopo la sconfitta di giovedì sera contro l'AEK Edin Dzeko ha spiegato che i suoi compagni soffrono i fischi del pubblico e cercano la giocata semplice. In effetti abbiamo sentito Vanoli arrabbiarsi…
Firenze è la patria dei criticoni, spesso anche una cosa fatta bene viene criticata perché poteva essere fatta meglio. In questa ottica dopo un avvio senza dubbio negativo non potevano mancare le…
Senza dubbio la partenza non esaltante (e uso un eufemismo) della Fiorentina sta preoccupando gli addetti ai lavori e i tifosi viola che avevano riposto fiducia nel mercato e nell'arrivo di Stefano…
Francesco Casini, ex sindaco di Bagno a Ripoli che con la sua opera ha agevolato la costruzione del Viola Park è al momento consigliere comunale di Firenze ma, come potrete leggere più in basso,…
Sabato sera il Franchi si vestirà a festa per l'esordio stagionale casalingo dei viola contro la detentrice della scudetto. Non sarà certamente una gara semplice perché a mio avviso la squadra di…
Fra pochi giorni avrà inizio la stagione ufficiale della Fiorentina e Violanews vi proporrà un graditissimo ritorno. Dopo tre anni dedicati ad un'altra professione sempre legata al mondo del calcio…
Siamo arrivati a 5 giorni dalla partita di andata dei play off di Conference League e la Fiorentina è reduce da una prestazione, diciamolo francamente, non eccelsa contro la Japan University, ma…
Il punto Le tre partite giocate in Inghilterra hanno mostrato a Pioli pregi e difetti della rosa a disposizione, e ai tifosi di che panni si vestirà la Fiorentina nella stagione che è appena iniziata.
Oggi alle 14 entreremo nel vivo della quarta Conference League consecutiva a cui parteciperà la Fiorentina con il sorteggio delle gare del play off e sapremo a quale coppia di formazioni saranno…
S'ode a destra uno squillo di tromba (Pioli: Kean può giocare con Gudmundsson e Dzeko? Sì. Se c'è la voglia di sacrificarsi, che deve essere la base), a sinistra risponde uno squillo (Dzeko: "I grandi…
Le prime mosse della Fiorentina, Dzeko a parte, fanno presagire uno svecchiamento della rosa. Fazzini classe 2003, Viti 2002 in dirittura e Sebastiano Esposito anche lui 2002 stanno a testimoniare la…
Data per conclusa alla Lazio la trattativa con l'oggetto del desiderio di quasi tutti i tifosi della Fiorentina, al secolo Maurizio Sarri da Figline, la Fiorentina (e Daniele Pradè nello specifico)…
Francesco Casini, ex Sindaco di Bagno a Ripoli e oggi capogruppo di Italia Viva a Palazzo Vecchio, conosce bene il mondo viola. Non solo per passione sportiva, ma anche per essere stato tra i…