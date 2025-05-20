Ciao Rocco, uomo burbero ma rimasto sempre umile. L'aneddoto personale S. Pestuggia Saverio Pestuggia 17 gennaio - 07:55 17 gennaio

E così è arrivato il brutto momento di annunciare la scomparsa di Rocco Commisso. Che la malattia fosse più seria di quanto ci era stato raccontato lo avevo intuito per certi piccoli particolari e dal…