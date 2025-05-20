Viola News
Foto di Saverio Pestuggia

Saverio Pestuggia

Direttore Responsabile

Nato a Firenze nel 1959 diventa giornalista pubblicista nel 1982, anno in cui contribuisce alla creazione di Calciopiù di cui diventa capo redattore e poi Vice Direttore. Sempre nelle stesso anno inizia a collaborare al Pentasporr di Radio Blu con una conduzione settimanale. Seconda voce nelle radiocronache della Fiorentina della stessa emittente diventata adesso Radio Bruno è l’autore delle pagelle dei giocatori della Fiorentina. Nel 2002 fonda Violanews.com di cui è tuttora Direttore responsabile.

Saverio ma giusto Atta

Fiorentina, se il buongiorno si vede dal mattino...

S. Pestuggia

Un antico modo di dire recita "Roma non fu costruita in un giorno". Ci sono mille varianti in giro per il mondo, ma il significato è chiaro a tutti: per costruire qualcosa di importante e duraturo ci…

Brovarone

"La Brova dei fatti" on line questa sera

S. Pestuggia

Tutti gli appassionati dei video commenti di Bernardo Brovarone non devono temere ma solo aspettare qualche ora perché abbiamo deciso con Bernardo di posticipare il suo commento alla tarda serata di…

copertine editoriali (37)

La metamorfosi diagonale di Parisi

S. Pestuggia

In un'annata certamente non esaltante della squadra c'è una fiammella che si è accesa con una certa costanza: quella di Fabiano Parisi che da seconda scelta (a volte anche terza) come laterale…

Saverio ma giusto vanoli

Fiorentina con turnover massiccio. Rischio o necessità?

S. Pestuggia

Meteo e campo Questa sera alle 21 nel freddo di Bialystok (previsti -7°C) la Fiorentina si appresta a giocare la partita di andata di un playoff che si è complicato maledettamente per diversi motivi:…

capodanno 2026 grafica

Buon 2026 a tutti i lettori di Violanews

S. Pestuggia

Inizia oggi un altro anno che speriamo possa dare ai colori viola la serenità perduta nel 2025, che ha regalato bei momenti ma è stato flagellato dalla prima parte della stagione in corso, con la…

Saverio ma giusto vanoli

Serve la conferma a Parma per aprire un altro campionato

S. Pestuggia

Un rondine non fa primavera, è il detto popolare. Vero, verissimo come una vittoria dopo tutto questo tempo non cambia la situazione in classifica, ma potrebbe intanto cambiare il morale della squadra…

saveriomagiusto

Sassuolo-Fiorentina come una finale di Coppa

S. Pestuggia

Paolo Vanoli ha presentato la gara contro il Sassuolo lasciando molti spiragli sul cambio di modulo e confermando l'indisponibilità di Gosens. Ma non sarà il modulo o il nome più o meno quotato a…

Nicolussi Saverio ma giusto

Fiorentina, la paura fa 90 e non aiuta a vincere

S. Pestuggia

Dopo la sconfitta di giovedì sera contro l'AEK Edin Dzeko ha spiegato che i suoi compagni soffrono i fischi del pubblico e cercano la giocata semplice. In effetti abbiamo sentito Vanoli arrabbiarsi…

Bologna coach Carlo Mazzone

Fiorentina senza vittorie dopo 5 giornate? Tutti i precedenti

S. Pestuggia

Senza dubbio la partenza non esaltante (e uso un eufemismo) della Fiorentina sta preoccupando gli addetti ai lavori e i tifosi viola che avevano riposto fiducia nel mercato e nell'arrivo di Stefano…

violanews copertina

Un grande ritorno su Violanews. Scopri di chi si tratta

S. Pestuggia

Fra pochi giorni avrà inizio la stagione ufficiale della Fiorentina e Violanews vi proporrà un graditissimo ritorno. Dopo tre anni dedicati ad un'altra professione sempre legata al mondo del calcio…

Pioli prade

Fiorentina: spendere bene, investire benissimo

S. Pestuggia

Siamo arrivati a 5 giorni dalla partita di andata dei play off di Conference League e la Fiorentina è reduce da una prestazione, diciamolo francamente, non eccelsa contro la Japan University, ma…

Pioli

Fiorentina, la mano di Pioli si vede. Ecco cosa manca

S. Pestuggia

Il punto Le tre partite giocate in Inghilterra hanno mostrato a Pioli pregi e difetti della rosa a disposizione, e ai tifosi di che panni si vestirà la Fiorentina nella stagione che è appena iniziata.

Pioli

Kean più Dzeko si può? Ecco quando li proverei

S. Pestuggia

S'ode a destra uno squillo di tromba (Pioli: Kean può giocare con Gudmundsson e Dzeko? Sì. Se c'è la voglia di sacrificarsi, che deve essere la base), a sinistra risponde uno squillo (Dzeko: "I grandi…