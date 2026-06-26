Fiorentina, quando la passione non ha limiti. Il simpatico voto di due professionisti

E' proprio vero, la passione per i colori viola non ha confini né limiti. Non fa distinzione per età, censo, professione e residenza. Ed è così che due stimati professionisti: il dottor Carlo Ressel fiorentino e il professor Neri Niccolai di Siena quest'inverno vedendo la loro amata Fiorentina navigare in bruttissime acque avevano fatto un voto particolare. Decisero di farsi crescere un codino che avrebbe dovuto essere tagliato solo a salvezza ottenuta al largo dell'isola d'Elba. E così è stato: nei giorni scorsi i due grandi tifosi si sono sottoposti al taglio del codino, lo hanno inserito in una bottiglia insieme alle 'odi viola' da loro composte e sono partiti in canoa per gettarlo al largo di Patresi una delle località più occidentali dell'Elba.