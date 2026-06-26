E' proprio vero, la passione per i colori viola non ha confini né limiti. Non fa distinzione per età, censo, professione e residenza. Ed è così che due stimati professionisti: il dottor Carlo Ressel fiorentino e il professor Neri Niccolai di Siena quest'inverno vedendo la loro amata Fiorentina navigare in bruttissime acque avevano fatto un voto particolare. Decisero di farsi crescere un codino che avrebbe dovuto essere tagliato solo a salvezza ottenuta al largo dell'isola d'Elba. E così è stato: nei giorni scorsi i due grandi tifosi si sono sottoposti al taglio del codino, lo hanno inserito in una bottiglia insieme alle 'odi viola' da loro composte e sono partiti in canoa per gettarlo al largo di Patresi una delle località più occidentali dell'Elba.
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Il voto
Fiorentina, quando la passione non ha limiti. Il simpatico voto di due professionisti
Una bella storia a lieto fine per i protagonisti felici di perdere il codino
Insomma una bella storia con molta goliardia e tanta passione che fa capire quanto sia importante per il popolo viola il senso di appartenenza alla squadra gigliata. E chissà mai chi dovesse trovare chissà in futuro queste bottigliette con codino e poesie cosa potrà pensare. Lucida follia o amore sviscerato? A voi la scelta.
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