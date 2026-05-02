Serie A: dribbling in calo ma la Fiorentina tiene botta. Tutte le classifiche

Il dribbling è una giocata in calo, ma la Fiorentina è tra le squadre che hanno un calo minore negli ultimi 5 anni. Tutti i dati

Saverio Pestuggia Direttore responsabile 2 maggio 2026 (modifica il 2 maggio 2026 | 09:46)

Dribbling nei campionati — Il calcio è materia abbastanza semplice. Come mi disse tanti anni fa il grande Sven Goran Eriksson, bisogna attaccare in velocità e difendere facendola perdere agli avversari. Due sono i modi per andare avanti in velocità: giocare la palla di prima in avanti o dribblare l'avversario creando superiorità numerica. Ci vogliamo soffermare su questo secondo aspetto, che negli ultimi anni sta andando a calare soprattutto in Serie A, che fra le 5 Big League si piazza al quarto posto davanti solo alla Bundesliga. In Premier League i dribbling della scorsa stagione sono stati 5943 contro i 4826 del nostro campionato che, pensate, nella stagione 2020/21 ne aveva contati 7045. In cinque anni un calo del 32%, il maggiore fra i top cinque campionati europei.

In Serie A — Andiamo ad esaminare in dettaglio, grazie ad uno studio condotto da News.Superscommesse.it, cosa succede in Serie A e alla Fiorentina in particolare. Dal 2020/21 al 2024/25 tutti i club hanno subito un graduale calo dei dribbling con l'unica eccezione della Lazio. Il calo più consistente è quello del Torino (57% di dribbling in meno), seguito da Roma (49%) e Inter (38%). La Fiorentina passa da 327 a 270 con un calo 'solo' del 17%

Stagione in corso — Nell'attuale stagione, la Serie A ancora una volta registra il minor numero di dribbling a partita: 12.3. La Liga è invece il torneo in cui il numero di dribbling a match è più alto: 15.4. Yamal è in vetta ai top campionati europei con i suoi 133 dribbling nelle 33 giornate di Liga disputate, mentre nel massimo campionato italiano il migliore risulta Yildiz con 73 dribbling nei 34 turni giocati. La Fiorentina viaggia con una media di 7 dribbling riusciti a partita, il che vuol dire che a 4 giornate dal termine siamo ad un totale di 238 che mantenendo la stessa media ci porterebbe a 264 contro il 270 della scorsa stagione.

I top 5 viola — Eccoci infine ad esaminare i singoli e fra i primi cinque troviamo in testa due difensori. Il migliore è Parisi con una media di 1,4 dribbling riusciti a partita che sono il 59% di quelli tentati dall'esterno . Alle sue spalle ancora un difensore: Dodò, con la media di 1,3 dribbling riusciti (53%). Sul podio Moise Kean, con la media di 1,0 e il 43% dei tentativi. Le ultime due posizioni sono occupate da Gudmundsson (0,7) e Fagioli (0,6%). Il regista è il migliore come percentuale di dribbling riusciti coni 63% mentre l'islandese di ferma al 51%.