Rugani alla Fiorentina sta benissimo e a Paratici piace. Il riscatto potrebbe avvenire al di là del numero delle presenze

Giovanni Zecchi Redattore 2 maggio - 08:42

Gli scienziati dicono che risvegliarsi da un incubo è una delle sensazioni più soddisfacenti dell’essere umano: rendersi conto che tutte quelle emozioni negative appena vissute erano solo un sogno, senza alcun legame con la realtà dei fatti. Ecco, Daniele Rugani ha vissuto un momento simile dopo Udinese-Fiorentina. La prestazione horror resta, ma le uscite contro Lazio e Sassuolo dimostrano che quello visto alla Dacia Arena era soltanto un brutto sogno, niente di vero. Non poteva essere quello il vero Rugani, il difensore che per anni ha fatto parte della retroguardia vincente della Juventus.

La rinascita di Rugani — Col tempo l’ex Empoli lo ha dimostrato, non mollando mai, grazie anche al sostegno di Paratici e Vanoli, che non lo hanno mai abbandonato. Al Viola Park, infatti, nessuno ha accantonato il classe ’94, anzi: tutto lo staff viola si è concentrato per rimettere in sesto il difensore centrale, sia fisicamente che psicologicamente. Obiettivo raggiunto. Le prestazioni contro Lazio e Sassuolo, nonostante qualche limite fisico evidente, hanno messo in luce un Rugani diverso, che ora è pronto a concludere al meglio questo finale di stagione. E poi?

Contratto — “Mi trovo bene con il gruppo, con la società. Devo ringraziare i tifosi, perché dopo l’esordio deludente hanno capito la mia difficoltà del momento a Udine. Mi sto trovando bene sotto tutti i punti di vista”. Dichiarazione chiara, solare. Rugani a Firenze sta bene e vorrebbe rimanerci anche la prossima stagione.Fabio Paratici lo stima e lo considera una pedina importante anche per la ricostruzione che avverrà in casa Fiorentina. Sul contratto dell’ex Empoli c’è una clausola che prevede il riscatto obbligatorio in caso di almeno 5 presenze da 45 minuti. A Rugani ne basterebbero altre due per far scattare l’opzione ed esaudire il suo sogno, ma questa condizione non sembra essere decisiva. Infatti, al termine della stagione, Paratici potrebbe riscattare il difensore a prescindere dalla clausola, magari ritrattando il prezzo di 2 milioni di euro con la Juventus, che sarebbe ben disposta a liberarsi dell’ingaggio del giocatore.

Il piano di Paratici — Dopodiché toccherà alla dirigenza viola discutere i termini del nuovo accordo, con Rugani che probabilmente non manterrà l’attuale ingaggio da 2 milioni, ma in cambio troverebbe una città pronta ad accoglierlo a braccia aperte. Sia chiaro: Vanoli ha carta bianca sul suo utilizzo. In base alle esigenze contro Roma, Genoa, Juventus e Atalanta, l’allenatore della Fiorentina deciderà se schierare o meno l’ex Juventus. La cosa certa è che Rugani, dopo essersi svegliato da un incubo, vuole restare sveglio indossando la maglia della Fiorentina.