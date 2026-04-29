Nazione: “Fabbian e Brescianini, riscatti senza entusiasmo. E Rugani…”

La Fiorentina verserà 27 milioni per Fabbian e Brescianini, pur non avendo convinto. Ancora in bilico la situazione Rugani.

Manca ormai soltanto la matematica, poi si comincerà a costruire il futuro. Ripartendo anche dai riscatti obbligatori alla permanenza in categoria. È il caso di Fabbian e Brescianini, che con la certezza di restare in A diventeranno viola al 100%. Ma come spiega La Nazione, entrambi non hanno entusiasmato granché. Prestazioni così così, spesso apparsi due doppioni, poca geometria: insieme costeranno 27 milioni (15 Fabbian e 12 Brescianini dopo i 3 già versati). L'ex Bologna ha smarrito anche la via del gol, il secondo ne ha uno in 14 apparizioni. Poca roba, con l'"attenuante" dei problemi fisici.