Fabio Paratici è intenzionato a rimanere in Fiorentina per il prossimo corso viola, a patto di godere di quell'autonomia tanto sbandierata nel primo contatto. Il Corriere Fiorentino riparte dalle prossime mosse del dirigente per ricostruire il progetto dopo l'annata disastrosa, con la priorità della scelta dell'allenatore. L'idea è quella di portare un tecnico che sia una scelta pienamente sua: Maresca, Farioli, Iraola, Sarri fra i nomi fatti dal quotidiano (più o meno fattibili), con Grosso in pole come soluzione più semplice.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio, il piano di Paratici: “Prima l’allenatore poi il caso Kean”
Corriere Fiorentino
CorFio, il piano di Paratici: “Prima l’allenatore poi il caso Kean”
Paratici riparte con il nuovo progetto, a patto di avere la giusta autonomia. Prima il nodo allenatore, poi il "caso" Kean.
Poi il "caso" Kean—
Il nodo va sciolto in fretta, così da andare poi sul mercato. La prima situazione è quella di Kean: la prima idea sarebbe quella di sacrificalo, incassando i 62 milioni della clausola ma non sarà semplice. Quindi ci sarà il contratto di Dodo, un Fagioli da blindare e lo sfoltimento della rosa. Un passo alla volta, prima la conferma di Paratici... alle giuste condizioni.
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