CorFio, il piano di Paratici: “Prima l’allenatore poi il caso Kean”

Fabio Paratici è intenzionato a rimanere in Fiorentina per il prossimo corso viola, a patto di godere di quell'autonomia tanto sbandierata nel primo contatto . Il Corriere Fiorentino riparte dalle prossime mosse del dirigente per ricostruire il progetto dopo l'annata disastrosa, con la priorità della scelta dell'allenatore. L'idea è quella di portare un tecnico che sia una scelta pienamente sua: Maresca, Farioli, Iraola, Sarri fra i nomi fatti dal quotidiano (più o meno fattibili), con Grosso in pole come soluzione più semplice.

Poi il "caso" Kean

Il nodo va sciolto in fretta, così da andare poi sul mercato. La prima situazione è quella di Kean: la prima idea sarebbe quella di sacrificalo, incassando i 62 milioni della clausola ma non sarà semplice. Quindi ci sarà il contratto di Dodo, un Fagioli da blindare e lo sfoltimento della rosa. Un passo alla volta, prima la conferma di Paratici... alle giuste condizioni.