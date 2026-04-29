CorFio: “Roma su Paratici già un anno fa. Ora c’è il progetto viola”

Il retroscena: la Roma era interessata a Paratici già l'anno scorso, ma Ranieri stoppò tutto. Ora ha preso un impegno con la Fiorentina.

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola torna sulle voci che vorrebbero il DS Paratici alla Roma . Secondo il quotidiano non è del tutto una novità che il dirigente sia finito nelle idee giallorosse: anche la scorsa estate c'era già stato un tentativo, pare proprio stoppato da quel Ranieri che ora non è più nella Capitale.

Il punto

Ma davvero esiste il rischio che Paratici lasci Firenze? È cosa normale che un profilo internazionale come il suo piaccia a tutti i livelli, ma ha firmato 4 anni e mezzo di contratto con i viola ed è il presente e il futuro della Fiorentina. Si aspetta di incidere pienamente sul futuro del club, per creare un progetto ad ampio respiro in massima autonomia.