Il Corriere Fiorentino oggi in edicola torna sulle voci che vorrebbero il DS Paratici alla Roma. Secondo il quotidiano non è del tutto una novità che il dirigente sia finito nelle idee giallorosse: anche la scorsa estate c'era già stato un tentativo, pare proprio stoppato da quel Ranieri che ora non è più nella Capitale.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Roma su Paratici già un anno fa. Ora c’è il progetto viola”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Roma su Paratici già un anno fa. Ora c’è il progetto viola”
Il retroscena: la Roma era interessata a Paratici già l'anno scorso, ma Ranieri stoppò tutto. Ora ha preso un impegno con la Fiorentina.
Il punto—
Ma davvero esiste il rischio che Paratici lasci Firenze? È cosa normale che un profilo internazionale come il suo piaccia a tutti i livelli, ma ha firmato 4 anni e mezzo di contratto con i viola ed è il presente e il futuro della Fiorentina. Si aspetta di incidere pienamente sul futuro del club, per creare un progetto ad ampio respiro in massima autonomia.
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