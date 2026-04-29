Nazione: ” Su Paratici anche altri club. Resta a Firenze a una condizione”

Anche l'edizione odierna de La Nazione torna a parlare della possibile idea Paratici alla Roma. Un interesse vero e concreto, ma non l'unico: sul dirigente si sono infatti mossi anche altri club come ad esempio il Napoli. Non è passato inosservato il grande lavoro fatto praticamente da zero e celermente, che ha portato la Fiorentina alla salvezza da una situazione disperata. L'assunto di partenza è che il dirigente non si sta guardando intorno: ha un accordo quadriennale con il club viola e pensa solo alla rifondazione della squadra.