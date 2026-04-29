Anche l'edizione odierna de La Nazione torna a parlare della possibile idea Paratici alla Roma. Un interesse vero e concreto, ma non l'unico: sul dirigente si sono infatti mossi anche altri club come ad esempio il Napoli. Non è passato inosservato il grande lavoro fatto praticamente da zero e celermente, che ha portato la Fiorentina alla salvezza da una situazione disperata. L'assunto di partenza è che il dirigente non si sta guardando intorno: ha un accordo quadriennale con il club viola e pensa solo alla rifondazione della squadra.
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VIOLA NEWS senza categoria Nazione: ” Su Paratici anche altri club. Resta a Firenze a una condizione”
La Nazione
Nazione: ” Su Paratici anche altri club. Resta a Firenze a una condizione”
Paratici resterà a Firenze, ma solo con la giusta autonomia promessa. Non ci sono frizioni in società, ma divergenze sì.
Nessuna frizione, ma...—
Ma per ricostruire il futuro del club Paratici ha chiesto piena autonomia e questo - si legge - sarà un dettaglio fondamentale. Al momento non ci sono frizioni, ma divergenze sì: il DS vorrebbe la separazione da Vanoli a fine stagione, ma una parte della dirigenza spinge per la conferma. Sono in corso anche valutazioni su altre aree come settore medico e team manager. Di fatto: se Paratici avrà la libertà promessa al suo arrivo il percorso continuerà senza intoppi, altrimenti potrebbero aprirsi nuova prospettive.
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