Addio Vanoli, Moretto: “Mancano le ufficialità”. E Grosso non è il solo nome

A fare chiarezza è Matteo Moretto , che dopo le anticipazioni della mattinata ha approfondito il tema in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

“Diciamo che mancano ancora i passaggi finali , le comunicazioni ufficiali , anche interne, ma l’orientamento della Fiorentina è quello di cambiare ”, spiega il giornalista, sottolineando come la decisione sia ormai indirizzata.

Eppure, nel racconto di Moretto, non manca il riconoscimento per il lavoro svolto da Paolo Vanoli. “Ha fatto un gran lavoro, salvando la squadra. La Fiorentina aveva un potenziale diverso rispetto alla lotta salvezza, ma non è mai scontato raddrizzare stagioni che prendono una piega storta”.

“L’idea è quella di cambiare, e ci sono diversi nomi in lista”, continua Moretto, aprendo al tema della successione. Tra questi, uno dei profili più apprezzati è quello di Fabio Grosso, già accostato con insistenza alla panchina viola.