La sensazione era nell’aria, ora prende forma sempre più concreta. Il futuro della panchina viola sembra ormai segnato, con un cambio di guida tecnica che appare imminente.
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Addio Vanoli, Moretto: “Mancano le ufficialità”. E Grosso non è il solo nome
A fare chiarezza è Matteo Moretto, che dopo le anticipazioni della mattinata ha approfondito il tema in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano.
“Diciamo che mancano ancora i passaggi finali, le comunicazioni ufficiali, anche interne, ma l’orientamento della Fiorentina è quello di cambiare”, spiega il giornalista, sottolineando come la decisione sia ormai indirizzata.
“Al 99% Vanoli non sarà più l’allenatore della Fiorentina nella prossima stagione”, una presa di posizione netta, che lascia poco spazio a ribaltoni.
Eppure, nel racconto di Moretto, non manca il riconoscimento per il lavoro svolto da Paolo Vanoli. “Ha fatto un gran lavoro, salvando la squadra. La Fiorentina aveva un potenziale diverso rispetto alla lotta salvezza, ma non è mai scontato raddrizzare stagioni che prendono una piega storta”.
Il punto, però, è un altro. La linea della dirigenza sembra orientata verso un nuovo ciclo tecnico, guidato dalle idee del direttore sportivo Fabio Paratici.
“L’idea è quella di cambiare, e ci sono diversi nomi in lista”, continua Moretto, aprendo al tema della successione. Tra questi, uno dei profili più apprezzati è quello di Fabio Grosso, già accostato con insistenza alla panchina viola.
“Grosso piace, ma non è l’unico”, precisa il giornalista, lasciando intendere come la scelta finale non sia ancora stata formalizzata, pur all’interno di un quadro ormai ben delineato.
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