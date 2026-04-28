L’indiscrezione: “Vanoli non sarà confermato dalla Fiorentina”

La permanenza di Paolo Vanoli alla Fiorentina sembra sempre più in dubbio. Le ultime indiscrezioni di vari addetti ai lavori vanno verso una separazione. Matteo Moretto , giornalista di respiro internazionale (del team Fabrizio Romano) ha scritto su X poco fa: "Fiorentina-Vanoli verso la separazione a fine stagione". Una versione spiegata anche da Nicolò Schira , secondo cui la Fiorentina ha ormai deciso di cambiare allenatore in vista della prossima stagione.

Del resto anche noi vi stiamo raccontando negli ultimi giorni di come stia prendendo corpo sempre di più la pista che porta a Fabio Grosso. Paratici sembra intenzionato a puntare sul tecnico del Sassuolo, con cui ha lavorato ai tempi della Juventus (nel settore giovanile). Per Paolo Vanoli sembra dunque probabile l'addio.