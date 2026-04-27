Paratici guarda al futuro: primi contatti per Camarda, ma c’è concorrenza

Il ruolo di numero 9 sarà sicuramente uno dei temi della prossima estate viola. Moise Kean ha disputato una stagione fatta di alti e bassi, mentre Piccoli ha deluso le aspettative. Paratici potrebbe intervenire sul reparto avanzato. Come riporta Daniele Longo, esperto di mercato di Calciomercato.com, Fiorentina e Sassuolo avrebbero avuto dei contatti con l'entourage di Francesco Camarda. Il classe 2008 sta terminando la sua stagione al Lecce, e c'è grande curiosità per il suo futuro.