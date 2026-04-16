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Il Liverpool cambia in difesa. Nel mirino due ex obiettivi viola

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Il Liverpool vuole rinforzarsi con due ex obiettivi viola in difesa
Redazione VN

Il Liverpool ha avuto notevoli difficoltà in questa stagione. Il reparto difensivo è stato un punto debole per Slot. Van Dijk ha pur Sempre 35 anni, e Konatè è in scadenza. La dirigenza Reds vuole così riammodernare la difesa.

Secondo il The Paper, il Liverpool ha messo nel mirino due ex obiettivi viola. Si tratta di Marcos Senesi e di Murillo. Il primo si è imposto al Bour emouth, dopo gli addii di Zabarnyi e Huijsen. Il secondo già da due anni è una delle rivelazioni al Forest, facendo coppia con Milenkovic. La Fiorentina li aveva seguiti nel triennio di Vincenzo Italiano.

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