Il Liverpool ha avuto notevoli difficoltà in questa stagione. Il reparto difensivo è stato un punto debole per Slot. Van Dijk ha pur Sempre 35 anni, e Konatè è in scadenza. La dirigenza Reds vuole così riammodernare la difesa.
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Il Liverpool cambia in difesa. Nel mirino due ex obiettivi viola
Il Liverpool vuole rinforzarsi con due ex obiettivi viola in difesa
Secondo il The Paper, il Liverpool ha messo nel mirino due ex obiettivi viola. Si tratta di Marcos Senesi e di Murillo. Il primo si è imposto al Bour emouth, dopo gli addii di Zabarnyi e Huijsen. Il secondo già da due anni è una delle rivelazioni al Forest, facendo coppia con Milenkovic. La Fiorentina li aveva seguiti nel triennio di Vincenzo Italiano.
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