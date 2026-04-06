Secondo quanto riporta Transfermarkt.de, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi addosso ad un ex Frosinone e Lazio: Arijon Ibrahimovic. Il giocatore, attualmente in forza all'Heidenheim in Germania, ha già, infatti, maturato esperienza in Italia con Frosinone e Lazio, e non sarebbe in lizza per tornare in forza al Bayern Monaco (club che detiene il cartellino del giocatore), dove ci sarebbe una concorrenza troppo agguerrita. Che ci fosse un mercato per il giovane talento era evidente già lo scorso inverno e, sempre secondo Transfermarkt, diversi club della Bundesliga avrebbero manifestato il loro interesse, come anche squadre straniere dei cinque principali campionati europei, tra le quali Villarreal e Brighton, oltre che Cagliari e Fiorentina.
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Mercato: la Fiorentina guarda in Germania per un ex Frosinone e Lazio
I viola starebbero monitorando un centrocampista attualmente in forza all'Heidenheim.
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