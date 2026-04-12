Non ci sarà il pienone al Franchi per Fiorentina-Lazio: al momento sono attesi circa 17.000 spettatori. Il dato riflette un clima piuttosto freddo attorno alla squadra, complice anche il giorno feriale che non aiuta la partecipazione, oltre alla pesante sconfitta subita a Londra in Europa.
La Nazione
La delusione Conference si fa sentire, Nazione: “Domani niente pienone al Franchi”
Dopo il successo di Verona, l’umore sembrava in ripresa, ma la delusione europea ha riportato il contesto viola su toni più grigi. Nonostante ciò, la priorità resta la salvezza e la squadra di Vanoli può anche approfittare del ko della Cremonese per consolidare la propria posizione in classifica. L’ambiente, pur non completamente caldo, proverà comunque a sostenere la squadra.
L’obiettivo sugli spalti potrebbe essere evitare il record negativo di presenze stagionali, fissato contro il Lecce. La sfida con la Lazio diventa così un passaggio chiave, quasi un match point salvezza: una vittoria consoliderebbe il percorso, mentre un passo falso rischierebbe di riaccendere la contestazione al termine della partita. Lo scrive la Nazione.
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