Occasione Fazzini, CorSport: “A gennaio poteva lasciare la Fiorentina”

Jacopo Fazzini assapora l’occasione. Con la squalifica di Gudmundsson e le condizioni fisiche da valutare di Solomon, l’ex Empoli potrebbe giocare dall’inizio domani contro la Lazio . Sarebbe la sua prima partita da titolare in campionato dopo addirittura cinque mesi: l’ultima era stata il 19 ottobre contro il Milan. In assoluto Fazzini non scende in campo dal primo minuto da quel Fiorentina-Rakow del 19 marzo.

Ed è il primo a rendersi conto che sarebbe una grande opportunità per dimostrarsi ancora utile alla causa in una stagione caratterizzata dai bassi più che dagli alti. Un po' per via dei problemi fisici, un po' per sue responsabilità. A gennaio Fazzini non era certo di rimanere a Firenze. Su di lui aveva messo gli occhi il Bologna, che non ha affondato il colpo perché la formula non convinceva la Fiorentina. Sta di fatto che il classe 2003 ha giocato col contagocce quest’anno: solo 16 presenze in campionato, 10 in Conference League. E una in Coppa Italia.