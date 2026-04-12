Repubblica: “Tutte le volte che Maurizio Sarri è stato vicino alla Fiorentina”

Sarri alla Fiorentina?

Redazione VN 12 aprile 2026 (modifica il 12 aprile 2026 | 09:10)

La fede calcistica della famiglia di Maurizio Sarri è sempre stata viola, con radici profonde a pochi passi dal Franchi. Il legame tra il tecnico toscano e la Fiorentina è fatto di occasioni sfiorate e contatti mai concretizzati, una sorta di “storia mancata” che si è ripresentata più volte negli anni. Domani, con la Lazio di scena a Firenze, andrà in scena il 19° confronto tra Sarri e i viola, un incrocio sempre carico di significato anche per questo rapporto mai sbocciato.

I primi veri contatti risalgono al 2021, quando Sarri, dopo l’esperienza alla Juventus, fu vicino alla panchina viola senza però trovare l’accordo definitivo, scegliendo poi la Lazio. Anche in seguito, a ogni cambio tecnico della Fiorentina, il suo nome è tornato di moda, sostenuto pure dalla piazza, che in più occasioni ha manifestato il desiderio di vederlo alla guida della squadra. Lo stesso Sarri ha più volte dichiarato apertura verso Firenze, pur sottolineando tempistiche e modalità non sempre ideali nei contatti ricevuti.

Nel frattempo, tra difficoltà vissute alla Lazio e un rapporto non sempre semplice con la società, a Firenze continua a esistere il sogno di un futuro insieme. Il suo stile di gioco, basato su possesso palla e organizzazione, si sposerebbe bene con la tradizione viola. Tuttavia, questi restano discorsi rimandati al futuro: ora l’attenzione è tutta sulla sfida imminente, fondamentale per una Fiorentina ancora in lotta per la salvezza e desiderosa di riscattarsi dopo la delusione in Conference League. Lo scrive Repubblica Firenze.