La Nazione si sofferma sul Moise Kean e Fabiano Parisi. Entrambi alle prese con degli infortuni, dovranno essere gestiti:
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione su Parisi: “Vittima di un problema fisico per la verità mai chiarito”
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Nazione su Parisi: “Vittima di un problema fisico per la verità mai chiarito”
La Nazione su Fabiano Parisi
Al di là del recupero di Solomon, però, restano altre situazioni da monitorare con attenzione: Kean e Parisi, infatti, hanno lavorato ancora a parte: l'attaccante, alle prese con il dolore alla tibia che si trascina dalla gara giocata in azzurro contro la Bosnia, ha comunque discrete possibilità di essere a disposizione già domani sera. Di fatto, il classe 2000 non è infortunato ma si sta gestendo in vista dei prossimi appuntamenti. Più complicata invece la posizione dell'esterno (vittima di un problema fisico per la verità mai chiarito), per il quale un nuovo forfait appare al momento l'ipotesi più probabile. Discorso simile a quello di Fortini, ancora alle prese con i problemi alla schiena che lo tengono fuori da oltre un mese.
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