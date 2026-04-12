Repubblica: “Kean, oggi test decisivo. Pessimismo su Fabiano Parisi”

Parisi e Fortini no, Solomon sì, Kean nì. La Fiorentina si avvicina alla sfida contro la Lazio ancora in piena emergenza numerica a causa dei numerosi infortunati. Dopo la seduta di scarico di venerdì, la squadra di Paolo Vanoli è tornata ad allenarsi a pieno regime, ma dal Viola Park arrivano notizie solo parzialmente positive: l’infermeria si sta svuotando, ma resta il rischio di affrontare i biancocelesti con diverse assenze pesanti.

Oltre agli squalificati Fagioli e Gudmundsson, Vanoli dovrà fare i conti con altre defezioni. Parisi, ancora alle prese con il recupero dalla botta subita contro l’Inter, ha lavorato a parte e difficilmente sarà titolare, mentre Fortini non ha ancora smaltito la lombalgia. Resta in dubbio anche Moise Kean, alle prese con problemi alla tibia: dopo aver saltato la sfida di Conference League contro il Crystal Palace, ha svolto lavoro personalizzato, ma filtra un cauto ottimismo sulla sua presenza almeno dall’inizio, con la rifinitura decisiva.