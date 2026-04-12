CorSport: “Il grande ‘ma’ che incombe sulla Fiorentina di Paolo Vanoli”

E il perché è conosciuto e presto detto: la Fiorentina è andata a trovare il Crystal Palace priva di Kean, Parisi, Solomon e Fortini, ognuno alle prese con i rispettivi problemi di natura fisica e, pur considerando sempre la priorità da dare all’obiettivo inderogabile in campionato, se il tecnico varesino non li ha avuti a disposizione tre giorni fa, bene per non dire benissimo che vada li convocherà sapendo che sono lontani dalla condizione migliore.