Nazione: “In carica, ma sotto esame”. Cosa risulta sul futuro di Paolo Vanoli

Il sentimento popolare nel calcio è una forza incontrollabile: un giorno ti porta in trionfo e quello dopo ti mette alla gogna. Funziona come un amplificatore emotivo che ignora la logica e i progetti a lungo termine, bruciando carriere o creando miti nel giro di novanta minuti. Questo è quello che sostiene l’AI. Ma quello che non può sapere l’intelligenza artificiale – e mai lo capirà – è che tutto questo alla fine è generato dalla passione viscerale che si respira da queste parti, motore indispensabile per alimentare l’amore per i propri colori. Troppa poesia? Torniamo allora ai freddi algoritmi cognitivi. Lo status di Vanoli? «In carica, ma sotto esame». Tutti noi, nella vita, siamo sotto esame. E pure il tecnico viola non sfugge a questa logica: la sua conferma (o meno) non dipende certo da una singola partita, ma dal contesto generale che Paratici valuterà a fine stagione. Al momento è troppo importante mantenere la categoria, inutile fare processi affrettati. «Sebbene la società stia monitorando profili alternativi per il futuro, non sono state prese decisioni definitive». Se lo dice l’AI c’è da crederci, fino a un certo punto: perché un conto è l’“apprendimento automatico”, un altro sono le valutazioni senza sentimento popolare.