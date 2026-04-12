Nazione: “Vanoli da Europa, ma con la Conference si è giocato la riconferma”

Il presente che inesorabilmente si intreccia con il futuro. Fiorentina-Lazio in programma domani sera al Franchi è anche e soprattutto questo. Paolo Vanoli cerca quei punti che potrebbero portarlo definitivamente lontano dalla zona retrocessione, in un match a cavallo tra la debacle di Londra e una sfida di ritorno contro il Crystal Palace che ha assunto i contorni della missione impossibile.