La Nazione: “Vanoli spera di recuperare Kean e Solomon per la Lazio”

Per la partita contro la Lazio, Vanoli dovrà fare a meno degli squalificati Fagioli e Gudmundsson

Redazione VN 11 aprile 2026 (modifica il 11 aprile 2026 | 11:42)

Dopo l'allenamento di questa mattina Paolo Vanoli avrà le idee più chiare su chi sarà a disposizione per la gara di lunedì sera contro la Lazio al Franchi. Considerato che Fagioli e Gudmundsson sono squalificati, il riferimento è a Kean, Solomon, Parisi e Fortini.

Difficile, adesso, fare previsioni anche se nei piani del club - scrive La Nazione - c'è la speranza di recuperare almeno due elementi, ciò la punta e l'esterno israeliano. Moise, infatti, non risulta infortunato: nonostante si fosse reso disponibile per il match di coppa, l'area medica e Vanoli di comune accordo hanno scelto di lasciarlo a riposo per averlo in buone condizioni proprio lunedì (si svuole scongiurare una prova deludente come quella di Verona). Stesso discorso per Solomon. A tutti gli effetti è guarito, ma fino a poco fa non era considerato ancora "fit" (questo il termine gergale) per riprendere a pieno l'attività agonistica. L'attesa, però, potrebbe essere terminata, almeno per lui.

Discorso diverso per Parisi e Fortini: il primo non ha ancora recuperato dalla botta rimediata contro l'Inter, mentre il secondo convive ormai da un mese con problemi alla schiena i cui tempi di recupero non sono stati stimati.