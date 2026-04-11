Lo scoramento dei tifosi: contro la Lazio capiremo che aria tira

Lo sfogo di giovedì sera rappresenta il pensiero di tutta la tifoseria o è solo la frustrazione di chi si è sobbarcato la trasferta inglese?

La Nazione sottolinea lo scoramento dei tifosi viola dopo la sconfitta della Fiorentina per 3-0 contro il Crystal Palace in Conference League. Dopo un'intera partita a sostenere la squadra, sono arrivati i fischi. Aumentati quando ad applaudire la gente è arrivato anche Paolo Vanoli. Un plauso veloce, il suo, prima di voltarsi e rientrare negli spogliatoi. In occasione della partita di lunedì sera contro la Lazio capiremo che aria tira dal punto di vista del clima fra i tifosi. Lo sfogo di giovedì sera rappresenta il pensiero di tutta la tifoseria o è solo la frustrazione di chi si è sobbarcato la trasferta inglese? Di sicuro la Fiorentina dovrà continuare a macinare punti in campionato. A questo punto, salvo miracoli giovedì prossimo, l'unico senso che assumono le prossime settimane è quello di provare a tagliare il traguardo salvezza il prima possibile.