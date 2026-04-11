Dodò: errori gravi a Londra, ma in Serie A è impossibile farne a meno

Sarebbe dovuto essere l'uomo in grado di dare una mano alla manovra della Fiorentina. Invece, contro il Crystal Palace, Dodò è stato il peggiore in campo. La Nazione si concentra proprio su di lui. La sua involuzione è la fotografia della trasferta inglese. Glasner ci ha sicuramente messo del suo per limitarlo (la soluzione Guessand ha mandato in crisi il piano partita dei viola), ma il brasiliano ha fatto davvero poco per non naufragare insieme ai compagni. In occasione del rigore scappa male all'indietro e si perde Guessand (proprio lui). Nell'azione del raddoppio tiene in gioco Munoz attardandosi a salire. Due macchie enormi in una partita che poi nel complesso poteva anche dire qualcosa di diverso se i suoi compagni fossero stati lucidi e cinici sotto porta. E' lui che offre l'assist a Fabbian (traversa) ed è sempre lui che innesca Piccoli il cui diagonale è parato da Henderson. Episodi girati male, ma in Europa non si può avere quella leggerezza difensiva. Quel senso di non percezione del pericolo. In contesti meno complicati è impossibile fare a meno di lui. Sarà così contro la Lazio, a Lecce e nelle successive gare di campionato. Il giallo rimediato a Londra gli costerà un turno di squalifica in vista del ritorno di giovedì.