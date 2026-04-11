Italia a un passo dall’eliminazione europea. Fiorentina e Bologna hanno ceduto

A meno di clamorosi ribaltoni il percorso europeo dell'Italia si concluderà giovedì. I risultati delle gare di andata di Europa e Conference League hanno evidenziato l'inferiorità dei club italiani rispetto a quelli inglesi. Fiorentina e Bologna hanno ceduto a Crystal Palace e Aston Villa ed è difficile ipotizzare una rimonta la prossima settimana.