A meno di clamorosi ribaltoni il percorso europeo dell'Italia si concluderà giovedì. I risultati delle gare di andata di Europa e Conference League hanno evidenziato l'inferiorità dei club italiani rispetto a quelli inglesi. Fiorentina e Bologna hanno ceduto a Crystal Palace e Aston Villa ed è difficile ipotizzare una rimonta la prossima settimana.
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Italia a un passo dall’eliminazione europea. Fiorentina e Bologna hanno ceduto
Serve un cambio di mentalità per livellarsi ai club inglesi
Il sistema sembra non funzionare, eppure non troppo tempo fa l'Italia aveva l'Inter in finale di Champions, la Roma in quella di Europa League e la Fiorentina in quella di Conference. In ogni caso questa stagione ha fatto emergere limiti importanti.
Ritmi bassi, troppa tattica e scarsa tecnica: serve ripartire con un'altra mentalità. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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