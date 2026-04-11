La Nazione su Kean: “I suoi infortuni potrebbero ripercuotersi sul mercato”

La Nazione si concentra su Moise Kean, definito il fantasma di Londra. I suoi continui problemi alla tibia potrebbero avere ripercussioni anche sul suo futuro. Perché mentre da una parte Paratici sottolinea che sul giocatore esiste una clausola importante (62 milioni) e che, quindi, in qualche modo sarebbe quasi giusto mettersi in testa che Moise potrebbe essere un botto di mercato quasi inevitabile, ecco che le certezze che su su Kean possa esserci una corsa all'acquisto, secondo chi di lavoro compra, vende e muove giocatori, finiscono per affievolirsi. Se non andare vicino allo zero. Tutta colpa di quella tibia, di questa stagione a singhiozzo e di un finale di stagione che rischia di vedere le presenze di Moise una sorta di lotteria. E un Kean versione 'phantom' (fantasma, ndr) anche sul mercato sarebbe un guaio. Per lui e per la Fiorentina.