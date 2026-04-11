La salvezza è l'obiettivo principale della Fiorentina e, a 7 giornate dalla fine, è ancora da conquistare. Poi ci sarà la rivoluzione. Con il difficile passaggio contro il Crystal Palace si prospetta una stagione senza Europa, fattore che potrebbe spingere alcuni giocatori a guardarsi attorno e altri a finire sul mercato.
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TS: “Vanoli si sta giocando le sue carte, ma nel frattempo circolano nomi”
Prima la salvezza, poi la rivoluzione
La ricostruzione partirà dall'allenatore: Paolo Vanoli si sta giocando le sue carte, ma la riconferma non è scontata. Da tempo sta circolando il nome di Fabio Grosso, ma anche quelli di Thiago Motta e Sarri. Lo riporta Tuttosport.
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