TS: “De Gea in uscita, piace a Spalletti. La richiesta della Fiorentina”

In estate la Juventus tornerà ad interrogarsi sulla questione portieri arrivando a rinunciare ad uno tra Perin e Di Gregorio . Ma chi dei due resterà saprà di andare incontro ad una stagione da gregario.

Il sogno dei bianconeri è Alisson, ormai prossimo a lasciare il posto da titolare a Mamardashvili dopo 8 stagioni gloriose in Premier League. Ma le richieste dell'entourage sono elevate. Per questo la dirigenza bianconera non ha ancora accantonato la pista per David De Gea. Il numero uno spagnolo, in estate, potrebbe lasciare la Fiorentina, decisa ad abbassare il monte ingaggi in favore di una rivoluzione verde.