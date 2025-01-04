Profilo

David de Gea Quintana (Madrid, 7 novembre 1990) è un calciatore spagnolo, portiere della Fiorentina. È il calciatore non britannico con più presenze con il Manchester Utd ed è considerato come uno dei migliori portieri della sua generazione. David de Gea cresce nelle giovanili dell'Atlético Madrid, e approda poi dal 2007 al 2009 nella squadra B. Passa in seguito alla prima squadra e il 30 settembre 2009 esordisce in Champions League nella partita persa dall'Atlético per 2-0 in casa del Porto. Diventa portiere titolare dopo la metà della stagione 2009-2010, prendendo il posto di Sergio Asenjo. Gioca da titolare, risultando decisivo, nella vittoriosa finale di Europa League 2009-2010 di Amburgo. Nella Supercoppa UEFA 2010 contro l'Inter para un rigore a Diego Milito, sul punteggio di 2-0 per l'Atletico. Nel giugno 2011, per 21 milioni di euro, passa al Manchester United dove resta fino alla stagione 2022/23 al termine della quale decide di non rinnovare il proprio contratto in scadenza. Con il Man U ha collezionato in tutto 545 presenze in dodici anni, vincendo otto trofei. Resta fermo per un'intera stagione e poi il 9 agosto 2024 De Gea viene tesserato dalla Fiorentina. Alla fine del 2025, il tecnico Paolo Vanoli lo elegge capitano al posto di Ranieri. [gzn_video id=1442138] Nazionale Nel 2007 fa parte della nazionale spagnola Under-17, squadra che giunge seconda al Mondiale di categoria. Nel giugno 2013 fa parte della Under-21 spagnola che vince l'Europeo di categoria. Esordisce con la nazionale maggiore il 7 giugno 2014 nel 2-0 inflitto a El Salvador, e prende parte al campionato del mondo 2014 come riserva. Convocato anche per il campionato d'Europa 2016 scende in campo da titolare. Il 21 maggio 2018 viene convocato per il campionato del mondo 2018, che per la nazionale spagnola si conclude allo stadio degli ottavi di finale. Convocato per Euro 2020 è riserva di Unai Simón. De Gea alla Fiorentina, la formula dell'operazione De Gea è arrivato da svincolato, quindi non è costato nulla a livello di cartellino. e ha firmato un contratto annuale, con opzione per un'ulteriore stagione e conseguente aumento dell'ingaggio. Non è stata esercitata l'opzione, ma direttamente firmato un rinnovo triennale fino al 2028.

Trofei vinti Community Shield 3 2011, 2013, 2018 Premier League 1 2012/13 FA Cup 1 2015/16 Carabao Cup 2 2016/17, 2022/23 Europa League 2 2009/10, 2016/17 Super Coppa Europea 1 2010 Euro Under 21 2 2011, 2013

Carriera Club Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti 2009/10 Atletico Madrid PD 19 -28 CR 7 -10 UCL+UEL 9 -9 35 -47 2010/11 Atletico Madrid PD 38 -53 CR 5 -5 UEL 5 -7 SU 1 0 49 -65 2011/12 Manchester United PL 29 -29 FA+CL 1+0 -2 UCL+UEL 8 -14 CS 1 -2 39 -47 2012/13 Manchester United PL 28 -26 FA+CL 6 -8 UCL 7 -8 41 -42 2013/14 Manchester United PL 37 -43 FA+CL 4 -3 UCL 10 -9 CS 1 0 52 -55 2014/15 Manchester United PL 37 -36 FA+CL 6 -7 43 -43 2015/16 Manchester United PL 34 -33 FA+CL 7 -5 UCL+UEL 8 -10 49 -48 2016/17 Manchester United PL 35 -29 FA+CL 6 -6 UCL 3 -4 44 -39 2017/18 Manchester United PL 37 -28 FA+CL 2 -2 UCL 6 -3 45 -33 2018/19 Manchester United PL 38 -54 UCL 9 -9 47 -63 2019/20 Manchester United PL 38 -36 FA+CL 3 -6 UEL 2 -2 43 -44 2020/21 Manchester United PL 26 -32 UCL+UEL 10 -14 36 -46 2021/22 Manchester United PL 38 -57 FA+CL 1 0 UCL 7 -9 46 -66 2022/23 Manchester United PL 38 -43 FA+CL 8 -6 UEL 12 -12 58 -61 2023/24 -------- 0 0 2024/25 Fiorentina A 35 -37 CI 0 0 CONF 7 -12 42 -49 2025/26 Fiorentina A 37 -47 CONF 10 -10 47 -57 2026/27 Fiorentina A CI 1 9 1 9